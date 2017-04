Sáenz de Santamaría va ser a Barcelona per "posar en valor" la festa de Sant Jordi

La vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va participar ahir a Barcelona en els actes previs a la festa de Sant Jordi per "posar en valor i promocionar a la resta del món aquesta celebració", ha assegurat avui a l'agència Efe el secretari d'estat de Relacions amb les Corts, José Luis Ayllón. La presència de la vicepresidenta espanyola havia generat malestar al Govern i a les files independentistes.

Ayllón ha afegit que el suport del govern a aquesta commemoració es deu al fet que "el català és una llengua tan espanyola com el castellà" i que les tradicions de Sant Jordi "mereixen ser posades en valor més enllà de les nostres fronteres".

Junqueras defensa el referèndum davant de SantamaríaA més, el secretari d'estat ha criticat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, per no explicar bé Catalunya a fora: "En vista de l'experiència, si deixem la promoció en mans de Romeva o Puigdemont, no ens assabentarem de la tradició de la rosa i el llibre ni a Andorra la Vella".

Resposta a Vila

Aquestes declaracions tenen lloc després de les crítiques del conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, i del diputat del PDECat Jordi Xuclà, que ha titllat la vicepresidenta de "folklòrica" i l'ha comparat amb les que feien els ministres franquistes.

Sáenz de Santamaría va acudir ahir, juntament amb el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i el tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament, Jaume Collboni, a l'acte convocat per donar suport a la candidatura del dia de Sant Jordi com a patrimoni immaterial de la humanitat de la Unesco. El vicepresident, en el seu discurs, va defensar el referèndum que el mateix matí el Govern havia refermat amb la signatura d'un manifest que el comprometia a organitzar-lo, convocar-lo, celebrar-lo i aplicar-ne els resultats.

En declaracions a l'agència Efe, el secretari d'estat de Relacions amb les Corts ha insistit que el govern ha anat a Catalunya a celebrar la festa de Sant Jordi i ha afegit que "Santi Vila i altres membres de l'antiga Convergència semblen molestos perquè a ells només els agrada celebrar la Santa Generalitat".

Ayllón ha assegurat que el govern espanyol està "sorprès" per l'empipament d'alguns dirigents del PDECat. "Segurament el motiu real d'aquest empipament ha estat més la presència de Junqueras que l'assistència de Soraya Sáenz de Santamaría, perquè el primer va treure el lloc al conseller i va robar tot el protagonisme al dirigent de Convergència".