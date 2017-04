Sánchez rebaixarà més la seva aposta per un estat plurinacional

Pedro Sánchez vol evitar que la resta d'aspirants a liderar el PSOE l'ataquin pel flanc del debat territorial. El seu equip ha comprovat, a través d'una enquesta enviada a tots els seus simpatitzants, que la seva aposta per un estat plurinacional aixeca ampolles i, tal i com va avançar l'ARA, té intenció de matisar-la en el seu document definitiu de cara les primàries, que presentarà el 10 de maig. No renunciarà al terme estat plurinacional, però sí que el desenvoluparà i deixarà clar que en cap cas surten del model federal que els socialistes van pactar en la Declaració de Granada del 2013 i que defensen els seus rivals.

Fonts de la candidatura de Sánchez assenyalen a l'ARA que no tenen intenció de tocar el contingut presentat inicialment però sí afegir el que ja contempla la Constitució per deixar clar que s'adapten a la legalitat, així com també puntualitzar que hi ha estatuts d'autonomia que es defineixen ja com a nacionalitats històriques. El que sempre matisen és que parlen de Catalunya com a nació cultural i en cap cas jurídica perquè, segons el seu parer, l'article 2 de la Constitució deixa clar que només poden decidir el conjunt dels espanyols.

El document de 33 pàgines que Sánchez va presentar el passat 20 de febrer feia una aposta per reformar la Constitució en el seu article 2 i reconèixer "el caràcter plurinacional de l'Estat". Una mesura, però, amb molts límits perquè deixava ja clar que s'ha de mantenir sempre que "la sobirania resideix en el conjunt del poble espanyol" . És a dir, apostava per mantenir el veto al dret a decidir que els socialistes comparteixen amb PP i Ciutadans. Tot i això, el seu equip ha convingut que cal deixar-ho més clar ja que "tothom entén la complexitat de la decisió" de defensar un estat plurinacional, un terme que Podem va posar sobre la taula.

Canvis en la política d'aliances

L'altre retoc que faran al document que es presentarà de forma definitiva el 10 de maig és en la política d'aliances. També han detectat entre els seus simpatitzants que l'aposta ferma per Podem no ha acabat de quallar. Per això s'aferraran només a l'aposta per aliar-se amb els "agents socials" (els sindicats) que ja defensava el document, i la suma amb "forces progressistes" la deixaran per a l'àmbit europeu. A Espanya, doncs, només apostaran per un " acord estratègic amb els sindicats".