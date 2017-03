Santamaría sobre la desconnexió exprés: "Com més volen córrer més legitimació perden"

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha instat aquest dimecres a JxSí a "rectificar" el seu pla per reformar el reglament del Parlament per poder aprovar per lectura única l'anomenada llei de desconnexió, i els ha advertit que "com més volen córrer més legitimació perden". "Els demano una rectificació perquè no van enlloc per molt que corrin", ha reblat.

Santamaría ha subratllat que per a la gent que defensa la democràcia "mai ha colat" la "dicotomia" que fan els independentistes "entre llei i democràcia" i ha defensat que ara, amb el seu pla de reformar el reglament perquè la llei s'aprovi sense control legal i sense esmenes de l'oposició "s'ha posat de manifest que la Generalitat i Junts pel Sí pensen que la democràcia són ells i que el que diguin ells és la llei".

Segons la seva opinió, és "molt significatiu" que el Govern hagi pres aquesta via en un moment en què la Generalitat està "absolutament desacreditada a nivell internacional", quan "hauria d'estar donant explicacions dels gravíssims casos de corrupció que assolen al seu partit" i quan, a més, diversos tribunals estan analitzant si els seus dirigents "han incomplert en reiterades ocasions la llei".

"Han decidit no només saltar-se la llei sinó també obviar a una gran majoria de catalans que se senten catalans i espanyols", ha remarcat. Per a la vicepresidenta, "a Espanya i a Catalunya hi ha una democràcia de ciutadans que volen ser lliures i iguals i volen seguir sent espanyols".

Santamaría s'ha expressat així en declaracions recollides per l'agència de notícies Europa Press abans d'assistir a un esmorzar informatiu de la ministra d'Afers Exteriors de Colòmbia, María Ángela Holguín.

La vicepresidenta també s'ha referit a la compareixença de l'expresident català Artur Mas davant del Tribunal Suprem, on va al·legar que després que el Tribunal Constitucional suspengués la consulta del 9N ningú els va fer cap requeriment.

Mas va comparèixer davant el Suprem en qualitat de testimoni en el judici al seu exconseller de Presidència, Francesc Homs -ara diputat del PDECat al Congrés- per l'organització del 9N. Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega estan sent jutjats pel mateix assumpte pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).