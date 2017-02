El TSJC investiga Forcadell i tres membres de la Mesa per la resolució del referèndum

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) investiga la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el vicepresident, Lluís Corominas i dos membres independentistes més de la Mesa -Anna Simó i Ramona Barrufet- per tramitar la votació de la resolució del referèndum, també suspesa pel Tribunal Constitucional, el passat 6 d'octubre al Parlament. El TSJC ha decidit admetre a tràmit la querella de la Fiscalia i amplia la investigació ja oberta contra Forcadell, que semblava que estava a la recta final.

Un altre dimarts funcionaris del TSJC han entrat al Parlament per notificar a membres de la mesa la resolució judicial de l'obertura de la investigació. La Fiscalia va demanar al TSJC ampliar la investigació oberta a la Presidenta del Parlament. La sorpresa en aquest cas va ser que la Fiscalia va excloure de la seva querella el secretari tercer, Joan Josep Nuet (Catalunya Sí que es Pot) perquè els seus anys com a parlamentari "evidencien la falta de voluntat de sumar-se al projecte polític de ruptura unilateral amb el sistema constitucional".

"Incompliment amb ple coneixement"

El tribunal dona " versemblança" a la querella de la Fiscalia, que considerava que tant Forcadell com els altres tres membres independentistes de la Mesa eren "conscients" de la sentència del TC anul·lant la resolució del referèndum i tot i així van tirar endavant la votació. La Fiscalia creu que tots quatre no només van infringir la Constitució, sinó que pretenien "la seva oberta i deliberada derogació". Tal i com demanava el ministeri públic, el TSJC investigarà Forcadell, Corominas, Simó i Barrufet per un delicte de desobediència greu i un de prevaricació.

El TSJC no entra en el fons del a qüestió, però es fa seus els arguments de la Fiscalia, que argumentava que la proposta del referèndum aprovada pel Parlament suposa "aplicar i desenvolupar" la resolució que el Tribunal Constitucional havia tombat. Explica que, permetent la votació, Forcadell, Corominas, Barrufet i Simó van "incomplir amb ple coneixement" la sentència del TC i la providència que més endavant els advertia de la seva obligació d'impedir qualsevol acció que suposés desenvolupar aquella resolució.

La querella també recordava que Forcadell i la resta de membres de la mesa no poden escudar-se en la inviolabilitat parlamentaria. Recorda que aquest privilegi protegeix únicament la seva "llibertat d'expressió" a l'hora de votar i opinar a la cambra, però no els "immunitza" per portar a terme "accions manifestament il·legals".

El TSJC ha designat com a instructora la magistrada Maria Eugènia Alegret, expresidenta de l'organisme i que ja investigava Forcadell per la votació de les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent. De fet, el tribunal ha decidit acumular les dues querelles en una sola investigació, incloent-hi els altres tres membres de la Mesa.