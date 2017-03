Tots els grups menys JxSí sol·liciten la compareixença de Mas al Parlament pel presumpte finançament irregular de CDC

Després de la confessió de Fèlix Millet i Jordi Montull sobre el finançament irregular de Convergència, tots els grups parlamentaris menys Junts pel Sí han entrat aquest dijous una petició conjunta de compareixença de l'expresident Artur Mas al Parlament. Exigeixen explicacions sobre les comissions que Millet assegura que Convergència cobrava a través del Palau de la Música de Ferrovial a canvi d'obra pública. Segons fonts de Junts pel Sí, Mas ja els ha traslladat que està disposat a comparèixer si el Parlament el crida.

Ciutadans, PP, PSC, CSQP i la CUP han registrat la sol·licitud de compareixença perquè l'expresident doni explicacions sobre les suposades comissions que hauria rebut el partit. Per a l'oposició, després de la confessió de Millet i Montull, queda clar que hi ha hagut finançament il·legal a CDC i reclamen que Mas assumeixi responsabilitats pels càrrecs orgànics que havia ocupat.

En declaracions als periodistes, la portaveu socialista, Eva Granados, ha demanat al PDECat, ERC i als independents de JxSí que reclamin també explicacions a Mas per esclarir dubtes sobre el que ha passat amb el finançament de Convergència. Per a Granados, si es demostra el que apunta la Fiscalia i les afirmacions de Montull i Millet, Mas "no hauria de continuar" a la vida política.

Ahir, ja van reclamar que donés explicacions però hi va haver silenci. L'entorn de l'expresident assegurava que Mas farà un posicionament públic quan acabin de declarar els principals acusats del cas Palau però també s'assumia que si el Parlament reclamava la seva compareixença hi acudirà. "Sempre que se l'ha cridat hi ha anat", asseguraven ahir fonts properes a l'expresident. Aquest dijous, fonts de Junts pel Sí remarquen que ahir Mas ja els va traslladar que, si el Parlament el crida, donarà explicacions. És per això que les mateixes fonts creuen que la coalició independentista tampoc s'oposarà a la compareixença.



Tanmateix, argumenten que no han sol·licitat la compareixença amb els grups de l'oposició perquè no volen aparèixer al costat de Ciutadans, el PSC i el PP. Des de JxSí assenyalen que aquests mateixos grups s'han negat a fer comparèixer el president espanyol, Mariano Rajoy, per presumptes casos de corrupció.

No serà el primer cop, però, que Mas compareix al Parlament pel cas Palau. Entre 2010 i 2013 hi ha comparegut diverses vegades i sempre ha negat que tingués coneixement de cap irregularitat. "La meva confiança és que no hi ha cap irregularitat", va assegurar en el seu moment acusant l'oposició de fer un "judici paral·lel" al cas obert en els tribunals. També va deixar clar, però, que si arriba el dia que es demostra que hi ha hagut irregularitats prendria mesures i tornaria fins a "l'últim cèntim d'euro", va prometre en la seva compareixença al juliol de 2013.