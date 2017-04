Una dona "brillant" i amb "sentit d'Estat": dirigents i partits polítics recorden Chacón

Les mostres de condol per la mort de Carme Chacón s'han multiplicat aquest diumenge al vespre des de partits i dirigents de tots els colors polítics. Entre els primers a fer-ho hi ha hagut el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras. El primer s'ha confessat "xocat" per la mort de la socialista en un missatge al seu compte de Twitter i ha enviat tot el seu "afecte" a la família i partit de Chacón. Junqueras, també en un tuit, ha donat el seu condol a familiars i amics.

Xocat per la mort de Carme Chacón. Tot el meu afecte a la família, i al seu partit @socialistes_cat . — Carles Puigdemont (@KRLS) 9 de abril de 2017

Els mitjans de comunicació estan informant de la mort de la Carme Chacón.

El meu condol al seus familiars i amics. — Oriol Junqueras (@junqueras) 9 de abril de 2017

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, també ha traslladat a través de Twitter el seu condol, i ha recordat l'exministra com "una gran política amb sentit d'Estat". El líder de Podem, Pablo Iglesias, l'ha destacat com una dona "brillant i de gran capacitat política". Per la seva banda, Albert Rivera ha dit que "és un dia trist per la política espanyola".

Mi más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de Carme Chacón, gran política con sentido de Estado. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 9 de abril de 2017

La família reial espanyola s'ha sumat als missatges de condol destacant el " compromís i servei" de Chacón. "Mai oblidarem el seu compromís i servei a Espanya, molt especialment com a ministra de defensa", diuen els reis un telegrama a la gestora del PSOE.