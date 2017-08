La mesa enceta el curs parlamentari ajornant la tramitació de la llei del referèndum

Puntuals, a les 10.00 h, els sis membres de la mesa s'han tornat a reunir després de dues setmanes de pausa estival. La primera reunió havia de servir per admetre a tràmit la llei del referèndum, però la setmana passada ja no es va incloure a l'ordre del dia i aquest matí tampoc s'ha fet. S'ajorna, doncs, la tramitació de la normativa i també el xoc amb l'Estat.

Junts pel Sí i la CUP van registrar la norma l'últim dia del curs (el 31 de juliol) i es donava per fet que la mesa l'admetria a tràmit en la seva primera reunió després de les vacances. De fet, els passos naturals de la tramitació d'una llei és que un cop s'ha registrat, la mesa decideixi si l'admet a tràmit o no en la seva primera reunió. Ara, ho haurà de fer en les properes reunions de la mesa. A partir de la setmana que ve, hi ha previstes dues reunions ordinàries més, el 22 i el 29 d'agost -i se'n podria convocar alguna d'extraordinària-, abans del primer ple de setembre, que està previst per als dies 6 i 7.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha explicat que la raó per la qual no ha decidit incloure aquest punt a l'ordre del dia respon a la "complexitat" de la llei, però ha explicat que la mesa "no tenia l'obligació de fer-ho" en aquesta reunió. Forcadell ha explicat que ho estan valorant de cara a les properes reunions de la mesa, la més immediata, prevista per la setmana que ve. En el moment que la norma sigui admesa a tràmit l'Estat ja ha avisat que activarà tots els mecanismes per impugnar-la. El mateix president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va alertar que esperarà que s'admeti a tràmit per demanar un informe al Consell d'Estat i portar la llei al Tribunal Constitucional.

Segons fonts parlamentàries, els representants de Ciutadans i el PSC a la mesa, José María Espejo Saavedra i David Pérez, han criticat que Forcadell no hagi decidit posar a l'ordre del dia el debat sobre l'admissió a tràmit d'aquesta llei, perquè creuen que un cop es registra una normativa, el següent pas natural és decidir si s'admet a tràmit. Per això, han retret a la presidenta del Parlament que hagi pres aquesta decisió "seguint els designis d'un determinat grup parlamentari".

Querella per les incompareixences per l'operació Catalunya

La mesa també ha decidit querellar-se finalment contra totes les persones que no van comparèixer durant la comissió de l'operació Catalunya al Parlament. Ara, un advocat penalista assessorarà a la mesa per veure com s'han de tramitar aquestes querelles. Tant el diputat de Ciutadans José María Espejo Saavedra com el socialista David Pérez, hi han votat en contra, perquè consideren que les persones cridades a comparèixer no tenen l'obligació de fer-ho. Entre els querellats, hi hauria el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Protocol per regular l'entrada de la policia al Parlament

Tot i que el debat sobre la inclusió o no a l'ordre del dia de la mesa de la llei del referèndum ha durat uns 20 minuts, durant la reunió també s'han tractat altres temes com l'establiment d'un protocol d'actuació per quan la policia ha d'entrar al Parlament, després de l'últim precedent, en el qual la Guàrdia Civil va entrar a la cambra catalana per buscar proves sobre el diputat no adscrit Germà Gordó, imputat en la trama del 3%.

El protocol marca que la policia podrà entrar a la cambra catalana, però esperar-se a la planta baixa fins que se'ls entregui la informació que demanen. Tot i que el text s'ha aprovat per unanimitat en la reunió de la mesa, el líder del PP català, Xavier García Albiol, ha criticat que Ciutadans i PSC hagin votat a favor d'aquest protocol perquè considera que "no permet a les autoritats judicials i la Guàrdia Civil entrar al Parlament i posar, així, dificultats per fer la seva feina".

"Estan donant facultats a la presidenta del Parlament i activista de l'ANC perquè decideixi si entra la Guàrdia Civil, que s'han begut l'enteniment?", ha retret Albiol. Els populars ja han exigit a PSC i Ciutadans que demanin la convocatòria d'una mesa urgent perquè rectifiquin en la votació del protocol perquè consideren que és un "fet molt greu que tindrà conseqüències inadmissibles per la democràcia".

Per la seva banda, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha tret ferro a l'assumpte i ha explicat que l'únic objectiu del protocol és "facilitar la feina de la Guàrdia Civil i proporcionar la informació que demana". Així, ha deixat clar que el text només "habilita espais per evitar que els policies es passegin pel Parlament".