L'Audiència Nacional interroga avui Ignacio González per l'Operació Lezo

Dos dies després que la seva detenció airegés una extensa presumpta trama corrupta que vincula tota forma de poder a la capital espanyola -polític, econòmic, judicial i periodístic-, l'expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, haurà de respondre aquest divendres davant del jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco pel desviament de desenes de milions d'euros de l'empresa d'aigües pública de la Comunitat de Madrid, el Canal d'Isabel II. Té poques possibilitats de sortir-ne airós: Velasco ja va enviar ahir a presó als dos primers exdirectius de l'empresa pública que interrogava, l'exdirectora financera María Fernando Richmond i l'exgerent Adrián Martín, amb fiances de fins a 4 milions d'euros.

El principal punt per on interrogarà Velasco és per l'adquisició irregular de l'empresa brasilenya Emissao per desenes de milions d'euros (els informes van de 21,5 milions, segons la Fiscalia, a 35 milions, segons Podem i el PSOE). L'anomenada Operació Lezo, que ja acumula fins a tretze detinguts en només tres dies se centra en investigar persones vinculades a l'anterior govern madrileny del PP per operacions "per desviar diners de fons públics en benefici privat" i té fins a cinc ramificacions, entre les quals s'investiga tant el presumpte blanqueig de diners de González - ja imputat pel cas de l'àtic de luxe d'Estepona (Màlaga)- i el presumpte finançament il·legal del PP madrileny.

L'últim detingut per la Guàrdia Civil, dijous a la nit, és l'empresari Javier López Madrid -gendre de Villar Mir-, acusat de pagar comissions a González per adjudicar obres a OHL. Aquest directiu ja va ser condemnat a sis mesos de presó per les targetes 'black'. En l'inici de l'escàndol, López Madrid va rebre un suport incondicional dels reis. “Et vaig escriure quan va sortir l’article d’allò de les targetes a la merda de LOC i ja saps el que penso, Javier. Sabem qui ets, saps qui som. Ens coneixem, ens estimem i ens respectem. La resta, merde . Un petó, compi yogui ( miss you!!! )”, va escriure la reina Letícia el 15 d’octubre del 2014, que consta com a “Ltzia” en els contactes del mòbil del gendre de Villar Mir.

Cinc interrogatoris

A més de González, també està previst que Velasco interrogui aquest divendres el germà de l'expresident madrileny i ja exdirectiu de l'empresa pública Mercaso (el van cessar ahir) Pablo González; així com Edmundo Rodríguez Sobrino, considerat l'home fort de González a Llatinoamèrica, i la seva secretària. També s'hi sumarà a finals del matí López Madrid, detingut ahir a la nit després de tornar des de Londres.

A la tarda passaran davant del jutge Juan José Caballero, cunyat de González, i José Martínez Niclás, ex conseller delegat de l'Agència Informàtica de la Comunitat de Madrid, ja investigat en la trama Púnica, en una de les peces en què Velasco també investiga el finançament il·legal del PP.

Una trama política, econòmica, judicial i periodística

La trama esquitxa tot tipus de poder. Primer, el polític, amb la detenció del mateix González, ex mà dreta de l'anterior presidenta del PP madrileny Esperanza Aguirre que ahir va negar-ho tot en declarar per cas Gürtel. Segon, el poder econòmic, amb escorcolls de la Guàrdia Civil a les oficines d'ICM, OHL, Indra, Saerco, Licuas i PricewaterhouseCoopers (PWC) per presumpte finançament il·legal del PP. Tercer, el poder judicial, ja que els fiscals han deixat en evidència el PP i les seves ingerències per evitar que es destapin casos de corrupció -el fiscal en cap Anticorrupció va intentar impedir escorcolls en l'operació contra Ignacio González-. I quart i últim, l'anomenat quart poder, el de la premsa, amb la imputació del director de 'La Razón, Francisco Marhuenda, i el president del rotatiu, Mauricio Casals, acusats de coaccionar Cifuentes. Tot plegat passa la mateixa setmana que el tribunal de la Gürtel ha decidit que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, se senti davant del mirall de la corrupció i declari com a testimoni en el cas.

Podem, que a principis de setmana va llançar la campanya del Tramabús, per explicar les connexions corruptes entre els diferents poders, ha alterat el recorregut de l'autobús per afegir-hi un convidat especial, Ignacio González, i repassar les últimes detencions de l' Operació Lezo.