El risc de la rutina

La causa contra Forcadell i els membres de la mesa és un argument potent per al sobiranisme: posa en qüestió la democràcia espanyola, capaç de portar un Parlament als tribunals per un debat; i el clam és transversal, més encara quan hi haurà diputats de tres partits davant del jutge. L’Estat, però, té un as a la màniga: convertir la persecució judicial i les inhabilitacions en una rutina i aconseguir rebaixar la tensió al carrer. N’hi va haver símptomes amb la causa del 9-N: el judici va començar amb 40.000 persones al carrer i la condemna es va respondre amb una cassolada. Tot i això, el sobiranisme no ha fallat mai al carrer, i aquest dilluns, abans del moment decisiu del Procés, té una nova oportunitat per demostrar força i deixar clar que un judici contra el Parlament no serà mai un fet normal.