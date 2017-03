Un robot informàtic lluitarà contra la corrupció

Satan, l’àngel caigut per desviar-se del camí recte. Sembla el nom d’una operació policial, però és una de les denominacions que la conselleria de Transparència valenciana estudia per batejar el Sistema d’Alertes Anticorrupció, un robot informàtic en el qual treballa des de fa més d’un any. Ho fa en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València i la Fundació Pro Drets Humans i Jurisdicció Universal que encapçala l’exjutge Baltasar Garzón. També hi participen els ajuntaments de València i Barcelona, als quals la conselleria cedirà la tecnologia un cop la tingui enllestida.

I és que les matemàtiques no surten per enlloc. A hores d’ara, nou inspectors han de vigilar l’actuació de 17.000 funcionaris. Una feina inabastable davant la qual la Generalitat Valenciana ha apel·lat a la força de la informàtica i el big data. El programa, pioner al món segons la conselleria de Transparència que encapçala Manuel Alcaraz, permetrà creuar la informació de les bases de dades de la mateixa administració i d’altres organismes i, així, detectar actuacions que contravinguin la legislació. L’objectiu de la iniciativa és que el sistema pugui detectar pràctiques com el fraccionament de contractes o la compra injustificada de regals i objectes de luxe.

En aquest moment, la conselleria ja ha iniciat les converses per a la signatura de convenis amb el Registre Mercantil i el Registre Notarial, entre altres entitats. De fet, des de la Generalitat Valenciana pretenen que el programa pugui creuar fins i tot la informació publicada a les xarxes socials. Així, si un treballador de l’administració realitza una activitat que contravé la legislació i la publica en una xarxa social o la difon alguna altra persona i la identifica, el sistema generarà una alerta.

A més del Sistema d’Alertes Anticorrupció, Transparència també està treballant en la creació d’una Bústia Responsable, que facilitarà que els ciutadans realitzin denuncies o facin arribar a l’administració informació sensible de forma anònima.

Un nou marc legal

Per sustentar aquestes actuacions, el govern valencià pretén aprovar una llei que defineixi el marc legal en el qual s’utilitzaran aquestes eines informàtiques. La norma pararà molta atenció en la gestió de les dades d’especial protecció com són les que afecten víctimes de violència de gènere.

Pel que fa als terminis, la conselleria que dirigeix Alcaraz preveu presentar el Sistema d’Alertes Anticorrupció i la Bústia Responsable a la resta del govern valencià durant el seminari que a l’estiu realitzarà el Consell per programar les actuacions per als següents sis mesos. Tot, amb l’objectiu que la llei i les eines informàtiques estiguin en marxa durant el primer semestre del 2018.