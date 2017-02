Canvis polèmics a la selectivitat

Els grups de WhatsApp dels estudiants de 2n de batxillerat treuen fum. L’anunci que va fer dimecres la secretaria d’Universitats i Recerca sobre els canvis en la tria d’assignatures a la fase general per a la selectivitat d’aquest any ha desfermat la indignació entre els alumnes.

Fins ara els estudiants havien d’examinar-se obligatòriament de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera i història o història de la filosofia, i una matèria de modalitat que podien escollir entre 20 opcions. Ara només tindran 4 opcions per triar aquesta matèria de modalitat: llatí, matemàtiques, matemàtiques aplicades a les ciències socials i història i fonaments de l’art. A la fase específica -que és voluntària i serveix per apujar nota- podran seguir triant entre 20 opcions.

Davant d’aquest fet, els estudiants han iniciat una recollida de firmes a la plataforma Change.org per reclamar que “no es canviïn les normes de joc a mitja partida”; és a dir, que no hi hagi modificacions a mitjans de curs en una prova amb tanta importància com la selectivitat. Al tancament d’aquesta edició, la petició -que van obrir dijous- havia recollit més de 12.000 firmes. “És una decisió injusta i ens havíem de mobilitzar”, apunta Sergi Cano, l’impulsor de les firmes i estudiant de La Salle Gràcia de Barcelona. “Quan queden pocs mesos per a la selectivitat no es pot canviar el plantejament que se’ns havia fet en un inici”, apunta Cano.

Cano explica que, com la majoria dels seus companys, es va assabentar dels canvis per la premsa i es mostra molt “decebut”. Les seves queixes se centren en el fet que els estudiants ja s’havien inscrit en algunes optatives des de 1r de batxillerat pensant a fer-les a la selectivitat. I ara, menys de 4 mesos abans, “han canviat les condicions”.

Una altra de les queixes és que alguns estudiants tenien pensat fer alguna d’aquestes 4 assignatures a la fase específica. “Ara es veuran en condicions de desigualtat”, expressa Cano.

El mateix opina Ada Fernández, estudiant del Col·legi Montclar d’Igualada, que es mostra preocupada per si els canvis faran que li baixi la nota i que, com a conseqüència, no pugui entrar a comuniciació audiovisual. Fernández -que es va assabentar dels canvis a la prova pel compte d’Instagram d’una bloguera- explica que “tenia coll avall que no faria matemàtiques a la selectivitat”, i considera “injust” que se’ls avisi quan queda “tan poc temps”.

Indignació als instituts

La secretaria d’Universitats i Recerca, per la seva banda, assegura que els canvis ja se sabien des del Saló de l’Ensenyament de l’any passat i insisteix que els centres coneixien la modificació, com a mínim, des de l’inici de curs.

El cas és que, tot i que el Govern va assegurar en tot moment que a Catalunya no hi hauria canvis a la selectivitat -en el marc del CIC van aprovar la continuïtat de les PAU-, no va ser fins al desembre que el ministeri d’Educació, Cultura i Esports va publicar una ordre que va garantir que no es faria una prova com la revàlida. Aquesta ordre introduïa la modificació de l’elecció de l’assignatura de modalitat de la fase general de la selectivitat.

Immersos en un estira-i-arronsa, el Govern defensa que aquesta ordre implica que el ministeri s’ha acostat al posicionament de Catalunya i no al contrari.

Davant d’aquesta seqüència de fets, els professors d’institut es mostren cansats i sorpresos pel que qualifiquen com a canvi “d’última hora” de la selectivitat. “Fa temps que amb el debat de la Lomce anem a la bona de Déu. Ens asseguraven que no hi hauria canvis però mai sabíem què passaria realment”, apunta Montse Ciuró, directora de l’Institut Doctor Puigvert de Barcelona, que lamenta haver hagut de treballar amb aquesta “incertesa”.

Segons assegura aquesta directora -i en contrast amb el que s’apunta des de la secretaria d’Universitats-, no ha sigut fins aquesta setmana que se’ls ha informat de l’última modificació de la selectivitat. “Fa molts anys que la secretaria ens reunia el primer trimestre per informar-nos de la selectivitat, i aquest any no s’ha produït la trobada”, apunta Ciuró. En aquest sentit, assegura que el claustre de l’Institut Doctor Puigvert no es mostra contrari al canvi, sinó al fet que no se’ls n’hagi informat fins ara.

Una situació similar denuncia la coordinadora del batxillerat internacional de l’Institut Moisès Broggi de Barcelona, Anna Díaz, que assegura que aquesta situació “crea angoixa” a l’hora d’organitzar el curs acadèmic. “Anem a misses dites”, conclou.