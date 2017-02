Colau espera que Barcelona es converteixi en "la capital de l'esperança"

Els partits polítics també han participat a l a manifestació convocada per la campanya "Casa Nostra, Casa Vostra", sota el lema "Prou excuses. Acollim ja". Durant tot el dia, els polítics han anat fent declaracions de suport a la mobilització però també, en el cas de Ciutadans, algunes crítiques per l'ús partidista del multitudinari esdeveniment.

Parlament

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha dit:"Volem que s'obrin les fronteres. Esperem que la manifestació serveixi perquè altres ciutats i estats facin el mateix i canviïn les polítiques".

Govern

La consellera de Presidència , Neus Munté, ha assegurat que "Catalunya està preparada, coordinada i mobilitzada per poder acollir" i ha defensat que "el govern està compromès amb els drets humans i que "Catalunya està preparada, coordinada i mobilitzada per poder acollir". Tot i així ha criticat: "Cal que tots els estats europeus es posin les piles per acollir de manera segura".

Colau

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat avui que espera que Barcelona, amb la manifestació a favor d'acollir refugiats, "es converteixi en la capital de l'esperança, de la defensa dels drets humans i de la pau".

Colau ha fet aquestes declaracions en l'inici de la manifestació

En declaracions als periodistes, l'alcaldessa, que s'ha manifestat "emocionada" per la massiva resposta dels ciutadans a la protesta.

Colau ha considerat que la manifestació suposa un missatge per als Estats d'Europa, als quals se'ls reclama establir "vies segures" per als emigrants.

També ha assenyalat que la manifestació pot ser l'inici de moltes més concentracions a la resta de ciutats europees amb crides a la "esperança i la vida".

PSC

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, també ha participat a la manifestació. Iceta ha dit: "Volem fer sentir la nostra veu davant les institucions europees i el govern d'Espanya. Unim les veus a favor d'un canvi de les polítiques migratòries de la UE i l'Estat".

ERC

El diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha ajudat a difondre la convocatòria de la concentracioó aquest matí i ha fit: "Portem tota la nostra història fent això: acollir. La nova república serà un país de tots i per a tots".

CUP

La diputada del Parlament Gabriela Serra també ha participat a la manifestació i, en declaracions als periodistes, ha dit: "Fem una crida a totes les institucions, sobretot les nostres, davant d'aquesta maleïda situació de 5.000 morts que són fruit de la negligència i de la manca de voluntat política. L'actuació del govern espanyol no pot ser excusa per a la Generalitat. No pot ser que el Govern no respongui a les demandes dels ajuntaments, que estan disposats a acollir refugiats. No pot ser que aixequem fronteres, som un país lliure i, per tant, no hi ha fronteres ni llei que pugui fer-nos perdre la obligació moral d'acollir persones".

Ciutadans

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha criticat avui que el govern de la Generalitat intenta aprofitar la crisi dels refugiats per "alimentar el debat independentista", si bé ha confirmat que membres del seu partit assistiran avui a la manifestació de Barcelona en favor d'acollir a aquestes persones. La diputada de Ciutadans Sònia Sierra ha exigit al govern espanyol que ha de complir amb els seus compromisos d'acollir as refugiats que fugen de la guerra. Sierra ha recordat que el compromís del govern espanyol, assumit davant de les autoritat europees, preveia l'acollida de 17.000 refugiats i en aquests moments només han arribat a l'estat espanyol a l'entorn d'un miler.