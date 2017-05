Enxampen dos lladres sota un llit i rere una porta del pis on volien robar

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves per un delicte de robatori amb força a l'interior d'un pis de Sant Cugat del Vallès. Es tracta de dos nois, un de 18 anys i l'altre menor d'edat, que dissabte van entrar a robar a un habitatge poc abans de la mitjanit.

La policia va rebre l'avís d'activació d'una alarma i, en arribar al lloc dels fets, va comprovar que hi havia llum dins el pis. Els agents van aproximar-se a una de les finestres i van observar que hi havia un presumpte lladre a l'interior. En accedir a l'habitatge, els polices i van trobar els dos joves amagats sota el llit i rere una porta. També van localitzar uns prismàtics i una bossa plena d'eines.

El noi menor d'edat va passar a disposició de la Fiscalia de Menors mentre que l'altre jove va passar a disposició judicial. El jutge en va decretar la llibertat amb càrrecs.

Els Mossos d'Esquadra han recordat que mantenen un operatiu preventiu contra els robatoris a domicilis a Sant Cugat del Vallès, en coordinació amb la Policia Local.