Ercros preveu acabar la descontaminació dels sòls industrials de Flix el 2022

Nou capítol del serial sobre la descontaminació de tòxics com el mercuri, els compostos organoclorats i els isòtops radioactius generats per la fàbrica d'Ercros a Flix. L'empresa, dedicada a la fabricació de productes químics i que aquest any haurà de decidir si posa fi a la seva activitat després de més d'un segle produint a la ribera de l'Ebre, ha anunciat que engegarà nou noves actuacions per resoldre l' afectació de l'espai industrial que fins ara no ha estat tractat.

"Cumplirem amb el que ens exigeix la legislació i preveiem acabar els treballs de sanejament dels sòls l'any 2022", ha assegurat Teresa Conesa, directora general d'Ercros, després de la visita a la fàbrica de la comissió d'experts recentment constituida per a fer un seguiment, juntament amb l'administració, del global dels treballs per tractar els residus.

Aquestes iniciatives afecten només una part d'un gran problema mediambiental i amb probables afectacions a la salud que inclou 2,2 hectàrees de terrenys del recinte industrial ja declarats com a contaminats per l' Agència de Residus de Catalunya (ARC) i sobre els que Ercros està actuant i el tancament en fals de l' extracció dels llots tòxics de l'embassament de l'Ebre, pendent de reactivar-se.

A més, fa només uns mesos uns extreballadors d'Ercros van denunciar que l'empresa havia enterrat residus perillosos en cinc terrenys de la companyia que estaven fora del recinte industrial i que la setmana passada van ser objecte d'una primera inspecció sobre el terreny.

Noves mesures i els abocaments dels que Ercros no tenia constància

Entre les actuacions previstes, la companyia es compromet a contribuir en l'estudi d'aquests cinc punts d'abocament dels quals va assegurar no tenir constància a finals de 2016 i que, d'acord amb els exempleats, daten dels anys 60 i 80.

Ercros també preveu desmantellar les antigues naus i instal·lacions que fa anys que no s'utilitzen com ara un antic magatzem exterior on, segons reconeix l'empresa existeix risc per la salud de les persones si hi ha una exposició superior a cinc hores al dia durant 25 anys. Uns paràmetres que es redueixen a 25 minuts si s'atèn a un seguit d'hipotètics condicionants plantejats en l'estudi que va fer l'empresa amb la supervisió de l'ARC.

A més, serà enderrocada una de les plantes de producció de clor amb l'ús de cel·les de mercuri que deixarà de funcionar el proper mes de desembre, ja que a partir del 2018 aquesta tecnologia, altament contaminant, estarà prohibida. Les dues altres plantes en desús que, com aquesta, produien clor també seran enretirades. Amb tot, l'empresa encara no ha aclarit quina serà la destinació final de les banyeres que estan dins i acumulen quantitats indeterminades de mercuri.

Treballs realitzats que esperen el vistiplau de l'agència de residus

Ercros s'ha referit a les intervencions realitzades dins de les 2,2 hectàreas declarades contaminades i que no són aptes ni tan sols per a fer-ne un ús industrial. En aquests terrenys, la companyia ha instal·lat unes barreres hidràuliques gràcies a les quals s'haurien tractat 64.000 metres cúbics d'aigua subterrània contaminada amb mercuri o organoclorats. Aquests dos residus estan relacionats amb seriosos problemas de salud com el càncer.

També s'han extret més de 200 de les 1.000 tones de residus líquids orgànics subterranis que porten una important càrrega d'organoclorats gràcies a la construcció de 20 pous i s'ha aïllat un abocador amb restes perilloses ubicat a la mateixa zona de les aigües que circulen pel subsòl.

L'empresa calcula que tots aquests treballs els costaran 12 milions d'euros que es sumarien els cinc que ja han gastat a aquests efectes.