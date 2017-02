La Generalitat multa per primer cop dues famílies per no portar els fills a l'institut

Dues famílies de Girona hauran de pagar una multa de 600 euros per no portar els fills a l'institut. És el primer cop que la Generalitat multa a famílies per aquest motiu. Les dues sancions es consideren una " falta lleu" i les ha dictat la Direcció General de l'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha dit que el més important no és la quantia de la sanció sinó el missatge que envien a les famílies: " L'absentisme no pot quedar impune", ha subratllat.

La comissió d'absentisme escolar de Girona ha tractat 80 casos durant el curs 2015-2016, el doble que l'any anterior. En els darrers anys, la comissió ha desviat vuit casos a la fiscalia i només un està pendent de judici. Segons els responsables, l'augment d'absentisme escolar és fruit de la feina per detectar situacions en fase precoç.