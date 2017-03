L'Escola La Maquinista deixarà de tenir barracons el 2020

L'Escola de La Maquinista, que des del 2008 està en barracons, tindrà un edifici a partir del 2020. Així ho va anunciar l'Ajuntament de Barcelona als pares i mares dels alumnes d'aquest centre de Sant Andreu. La nova escola l'haurà de pagar la Generalitat, tal com fixa l'acord entre les dues administracions pel que fa a l'ensenyament, però el govern municipal ha fet "tot el que havia de fer" per desbloquejar un litigi que dura des de fa anys amb el Centre Comercial La Maquinista, segons han defensat fonts municipals. Per poder accedir al terreny, que ja té la catalogació necessària per construir-hi equipaments, l'ajuntament farà una mena d'ocupació temporal, ja que el solar encara és propietat del Centre Comercial. Tot i així, es tracta d'uns terrenys inclosos en el projecte de reparcel·lació.

L'acord es va tancar ahir al vespre a la seu del districte de Sant Andreu. Una part de l'AMPA esperava fora mentre una delegació, encapçalada per la directora del centre, negociava dins de l'edifici el calendari previst. A la trobada hi havia les tinents d'alcalde Janet Sanz i Laia Ortiz i la regidora del districte, la socialista Carmen Andrés. També hi van participar diferents tècnics municipals i els serveis jurídics de l'Ajuntament de Barcelona, que aproven l'operació. Des de l'Ajuntament estan convençuts que el Centre Comercial no emprendrà mesures legals contra l'escola però, en cas contrari, asseguren que "en un termini màxim de deu mesos" el cas ja estaria resolt i podrien començar les obres de construcció.

Durant la reunió, les persones que esperaven a fora anaven rebent la informació via whatsapp i no acaben ni d'entendre molt bé la peripècia urbanística que ha de permetre desbloquejar el projecte ni tampoc s'ho acabaven de creure. "Fins que no la vegi construïda no m'ho creuré", anaven dient. Finalment, a les 21.30 del vespre es va acabar la reunió i la delegació que havia entrat a negociar a la seu del districte va donar tots els detalls. Fora s'esperava també el conseller de districte de la CUP Ivan Altimira. Els pares i mares dels alumnes de La Maquinista, que havien entrat a la reunió pensant en quines mesures de pressió adoptarien si els hi tornaven a donar llargues, van acabar anant a sopar per celebrar l'acord.

L'anterior govern municipal també va intentar solucionar aquest conflicte. L'alcalde Xavier Trias va signar un acord amb el Centre Comercial perquè fossin ells els qui construïssin el centre. A canvi, l'Ajuntament modificaria el Pla General Metropolità perquè el Centre Comercial pogués fer una ampliació de superfície comercial de 36.000 metres quadrats i pogués construir fins a 600 pisos en uns altres 50.000 metres quadrats. El 32% havien de ser protegits. L'alcaldessa Ada Colau va suspendre el projecte, al qual s'oposaven frontalment els veïns i comerciants de Sant Andreu només arribar al govern.