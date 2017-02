Llum verda a 74 hotels a Barcelona

Als 10.550 allotjaments turístics legals que té Barcelona, s’hi hauran de sumar ara 74 nous establiments. Més d’un any i mig després de la polèmica moratòria hotelera, l’ajuntament ja té la fotografia final de la iniciativa que, a la pràctica, afecta només a una trentena d’hotels, que són els que no podran obrir.

Dels 74 hotels que han esquivat la suspensió de llicències, 51 tiren endavant perquè compten amb llicència d'obres o comunicats previs a la suspensió de juliol del 2015. Així mateix, 19 establiments hotelers més han sigut autoritzats perquè tenien drets adquirits, com ara certificat d'obres, i han continuat el tràmit. I hi ha quatre projectes més que han continuat la tramitació perquè compleixen amb el document d'aprovació inicial tot i que inicialment es van veure afectats per la suspensió.

La suspensió de llicències afecta finalment a 33 hotels que corresponen a 17 projectes presentats després de la suspensió que no s'han tramitat i 16 més que es van presentar abans de la suspensió però que no s'han tramitat perquè no tenien cap dret adquirit.