L'oposició demana a Colau investigar els sous 'dos-cents mileuristes' de directius de TMB

Els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona han exigit aquest dilluns al govern d'Ada Colau que hi hagi transparència sobre la gestió que s'ha fet de l'empresa pública TMB des del 2005. Segons una informació de 'La Vanguardia', TMB va arribar a pagar a tres alts directius sous que superaven els 200.000 euros bruts en plena crisi, mentre que la vintena de càrrecs que conformen els dos màxims òrgans de direcció van cobrar una mitjana de 133.700 euros. Els tres directius 'dos-cents mileuristes' cobraven el doble que el salari assignat a l'alcalde o alcaldessa de Barcelona. Es tracta, segons aquest diari, de l'exalcalde de Gavà durant 20 anys i exdiputat Dídac Pestaña ( PSC ) , l'actual director de Fira de Barcelona i exgerent municipal Constantí Serrallonga i l'exgerent de la UAB Albert Busquets Blay.

Els grups d'ERC, Ciutadans i la CUP-Capgirem Barcelona demanaran per aquest motiu una comissió extraordinària per investigar l'opacitat a TMB. "Durant massa anys hi ha hagut una opacitat absoluta i ja és hora d'investigar, auditar i arribar fins al final", ha afirmat el líder d'ERC, Alfred Bosch, que ha exigit també una auditoria externa sobre la gestió de l'empresa pública. Des de Ciutadans, la líder del grup municipal, Carina Mejías, ha criticat l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, per governar "sense transparència" a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i "amb la mateixa opacitat que els governs anteriors". "Hem sol·licitat formalment i en reiterades ocasions informació sobre els sous dels directius, però ens hem hagut d'assabentar per la premsa de les xifres", ha lamentat la regidora, que s'ha unit a ERC en la petició de convocar una sessió extraordinària de la comissió.

Pel que fa al grup municipal demòcrata, el seu portaveu, Joaquim Forn, ha defensat a Twitter que durant el mandat de Trias es van abaixar els sous dels directius. També ha explicat que quan ell va ser president de TMB mai va cobrar pel càrrec i, a més, va renunciar a les dietes. Així mateix, ha subratllat que CiU mai va fitxar un càrrec polític per dirigir l'empresa pública, i ha criticat que sí que ho ha fet l'actual l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, "com es va fer en època d'ICV i PSC".

Els sous més alts, durant l'últim mandat d'Hereu

El portal de la transparència de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va fer públic l'agost passat els sous dels directius de l'empresa, a més de les dietes de tots els membres dels consells d’administració. Sumant els 21 sous bruts, que inclouen complements i variables, en total els directius es reparteixen 2,5 milions d'euros anuals. A més, 19 dels 21 cobren més que el conseller delegat.

Segons les informacions de 'La Vanguardia' la massa salarial directiva puja durant els primers tres anys de la crisi – últim mandat de Jordi Hereu (PSC-ICV)– a causa d'augments de sou i fitxatges. El punt àlgid és l'any 2011, quan 22 executius sumen 3,05 milions d'euros.

La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, ha atribuït a la gestió feta en "anteriors mandats" els sous de més de 200.000 euros cobrats per tres exdirectius de l’empresa pública. En unes declaracions aquest dilluns al migdia durant una visita al metro, Vidal ha considerat "totalment inapropiats" aquests sous en una empresa pública i ha afirmat que abonar remuneracions d’aquest tipus no forma part de la política de l’actual consistori. Com a exemple, la presidenta de TMB ha comentat la rebaixa del 40% en el sou de l’actual conseller delegat de l’empresa, Enric Cañas, en comparació amb els seus predecessors.