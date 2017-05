Moviments a la cúpula dels Mossos d'Esquadra

El recentment anomenat major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha remodelat l'estructura directiva del cos amb l'entrada de vuit comissaris nous. Una vintena de comandaments canvien de destí i amb modificacions que afecten llocs tan estratègics com les direccions de les regions policials, incloent-hi la de Barcelona, i d'algunes de les comissaries clau del cos.

L'actual comissari cap de la regió policial metropolitana de Barcelona, Joan Carles Molinero, passa ara a ser el cap de la comissaria superior de coordinació central, una posició estratègica de la qual depenen la divisió d'investigació criminal i la comissaria d'informació, per exemple. El seu lloc al capdavant de la policia a Barcelona passa a mans del nou comissari Joan Portals, que fins ara era el segon d'aquesta àrea. Qui assumeix, al seu torn, el càrrec de sotscap de la comissaria és el també nou comissari i fins ara intendent portaveu del cos, Xavier Porcuna. Per la seva banda l'intendent que fins ara ocupava al càrrec que queda en mans de Porcuna, Antoni Milla, es queda a la regió metropolitana de Barcelona. L'intendent Antoni Sánchez, a més, deixa la comissaria de ciutat Vella i passa a ser el coordinador regional de seguretat ciutadana de Barcelona

El comissari Lluís Ferran López, que fins ara dirigia la comissaria superior de coordinació central, ara passa al capdavant de la comissaria superior de coordinació territorial. El comissari Carles Anfruns, que dirigia aquesta última comissaria, assumeix ara el càrrec de cap de la regió policial metropolitana sud. La comissària Cristina Manresa, que comandava els mossos d'aquesta àrea, passa ara a al capdavant de la regió policial metropolitana nord. Al seu torn el també comissari Joan Figuera deixa aquesta regió passa ara a dur la batuta de la comissaria general de recursos operatius. L'intendent Daniel Pérez, que fins ara la dirigia, passa a ser el sotscap d'aquesta comissaria.

L'intendent Eduard Sallent passa a reforçar l'estructura de la comissaria general d'informació, tot i que no s'ha fet públic en quina posició. L'intendent Antoni Verger, que fins ara dirigia la comissaria general d'investigació criminal, assumeix la comissaria superior de coordinació central, amb Molinero, i el seu lloc el pren el nou comissari Rafel Comes, que fins ara dirigia la regió policial de les Terres de l'Ebre. Aquesta direcció territorial serà responsabilitat de l'intendent Josep Maria Estela, que fins ara era el sotscap de Ponent, una regió policial que continua en mans de Xavier Monclús. El comissari David Boneta, que dirigia l'àrea bàsica policial Segre-Garrigues-Pla d'Urgell, passa ara a ser el cap de la regió del Camp de Tarragona assumint el càrrec de Jaume Giné, que passa a ser el sotscap. Qui ho era fins ara, Octavi Jesús Ruano, canvia el destí per la prefectura de la policia.

A banda, el nou comissari Xavier Gámez es queda a la prefectura de la policia, amb un càrrec que no s'especifica, i la comissària Alícia Moriana passa de la comissaria superior de coordinació central a dirigir l'Escola de Policia de Catalunya. L'intendent que dirigia la divisió de trànsit, Joaquim Bayarri, serà ara el nou cap de relacions institucionals, prevenció i mediació, un càrrec que fins ara tenia Eduard Sallent.