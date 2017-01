Justícia es compromet a inaugurar al 2021 el centre obert de la Zona Franca

El conseller de Justícia, Carles Mundó, s'ha compromès aquest dijous al Parlament a inaugurar la presó de règim obert de la Zona Franca de Barcelona l'any 2021 i posteriorment a construir el centre de preventius. A més, ha assegurat que cap treballador, ni funcionari ni interí, serà acomiadat, sinó que, com a molt, serà traslladat de presó segons les necessitats. D'aquesta manera ha respost les crítiques dels sindicats i de l'oposició al fet de tancar la Model aquest 2017 abans d'inaugurar les dues presons de la Zona Franca.

Els grups parlamentaris també li han qüestionat les dificultats de transport per a les famílies dels presos que ara són a la Model i que podrien ser traslladats a presons de fora de Barcelona. En tot cas, ha dit que durant el febrer es confirmarà si la Model es tanca aquest 2017 o no. El conseller no ha dit si hi haurà ajudes o millores del transport, però ha explicat que bona part de les famílies no són de Barcelona ciutat i per tant tindran a distàncies diferents els seus familiars presos.

Durant la comissió d'aquesta tarda, els vots de JxSí i la CUP han servit per tombar les esmenes a la totalitat de la resta de formacions, i han permès seguir el tràmit parlamentari del pressupost del departament, que pel 2017 és de 951 milions d'euros, 133 milions i un 16% més que el 2015, quan era de 818 milions, i només per sota del pressupost del 2010 quan es va posar en marxa la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Tot i això, sumant-hi organismes com el CIRE i el CEJFE s'arriba als 995 milions de pressupost consolidat. La meitat del pressupost és per a l'administració de justícia, i el 43% és per a presons i mesures d'execució penal. Els salaris de les plantilles arriben als 554 milions d'euros.