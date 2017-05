Nou escull en la construcció de l’escola de La Maquinista

Nou revés per als veïns de Sant Andreu en la seva lluita per aconseguir que els alumnes de l’Escola La Maquinista surtin dels barracons i puguin estudiar en un espai en condicions. Dos mesos després que l’Ajuntament de Barcelona anunciés que s’acolliria al tràmit urbanístic de l’ocupació directa dels terrenys on està previst que s’alci el centre escolar per desencallar el litigi que manté amb els propietaris del sòl i comptar amb l’equipament el 2020, ells van anunciar ahir la presentació d’al·legacions per revertir la decisió municipal. Oscar Valero, el responsable a Catalunya de relacions institucionals d’Unibail-Rodamco, l’empresa propietària del centre comercial La Maquinista i dels terrenys en qüestió, va dir que malgrat que l’ocupació directa és una figura legal, el seu ús serà una font de “problemes”.

Les dues versions del litigi

El fons del contenciós entre l’Ajuntament de Barcelona i Unibail-Rodamco té dues versions ben diferenciades. D’acord amb el govern municipal, l’empresa propietària va presentar un projecte d’urbanització i un pla de reparcel·lació de la zona que no s’ajustaven a la modificació del pla general metropolità (MPGM) que estaven cridats a desenvolupar. El pla general, aprovat pel consistori, estableix els metres quadrats que s’han de destinar als diferents usos i és el marc on va quedar fixada la necessitat de reservar un espai per a l’escola a canvi de l’ampliació del sòl comercial de La Maquinista. Aquesta situació, segons el consistori, es va traduir en un bloqueig de facto del pla general i, en conseqüència, de la construcció de l’escola. L’Ajuntament de Barcelona va assegurar que l’empresa pretenia guanyar espai per augmentar el nombre de places d’aparcament del centre comercial vulnerant els límits fixats al MPGM i que incomplia la normativa que regula els terminis de construcció de l’habitatge de protecció, també previstos al pla general.

Valero, en canvi, va afirmar al diari ARA que el nombre de noves places d’aparcament estava dins dels límits del pla general i que ja havien ajustat el termini fixat en relació a la construcció d’habitatges. “No estem incomplint res, el problema és que, amb el canvi de govern, l’Ajuntament ha canviat de parer”, va lamentar Valero. En aquest sentit, el portaveu d’aquesta multinacional va remarcar que tant el projecte d’urbanització com el pla de reparcel·lació van ser aprovats per l’antic equip del govern municipal i van superar el període d’exposició pública sense que es presentessin al·legacions. Va ser, va afegir, quan s’havia d’aprovar definitivament que el govern els va suspendre.

Amb les al·legacions presentades ara contra el tràmit d’ocupació directa, Unibail-Rodamco vol advertir l’Ajuntament que aquest instrument no aportarà seguretat jurídica, ja que la firma està disposada a portar el contenciós als tribunals i que la construcció de l’escola pot generar problemes de mobilitat i seguretat en l’evacuació. En aquest context, Valero considera que l’única sortida és l’aprovació del projecte i el pla suspesos.

L’Ajuntament confia tirar endavant el projecte per aquesta via però es va comprometre a estudiar les al·legacions.