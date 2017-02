Professors d’anglès nadius que fan perdre la vergonya als alumnes

Jonny Carr, de 26 anys i nascut a Colchester -una ciutat situada un centenar de quilòmetres al nord-est de Londres-, és un dels 15 professors nadius que participen en el programa de conversa d’anglès que ha engegat l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en col·laboració amb el departament d’Ensenyament. Carr fa classes en tres instituts de la ciutat -Apel·les Mestres, Can Vilumara i Llobregat- i es mostra “molt satisfet” de l’experiència perquè veu que els alumnes “tenen molt interès en les classes” i els agrada que els expliqui coses del seu país.

El cas és que, des d’aquest mes de gener, 1.750 alumnes de 4t d’ESO de 28 centres educatius de l’Hospitalet compten amb una hora addicional a la setmana de conversa en anglès amb un professor nadiu. És la culminació d’un procés que es va iniciar a l’octubre en cinc instituts de la ciutat i que, “després de fer-hi uns retocs”, s’ha estès a tots els centres.

Els estudiants de 4t d’ESO que participen en el programa fan les tres hores habituals d’anglès previstes en el currículum, més una quarta hora de conversa en grups reduïts d’uns 10 alumnes per fer més fluïda i dinàmica la classe. Aquest programa també preveu que els professors auxiliars dediquin 30 hores setmanals a fer reforç extraescolar d’anglès per als estudiants amb més dificultats amb l’aprenentatge de l’anglès.

Carr, en quatre mesos, ha notat un canvi en la seva relació amb els estudiants. “Al principi eren molt vergonyosos però a poc a poc s’han anat obrint i ara quan em veuen per l’institut ja em pregunten, en anglès, coses més personals. Hem creat un bon vincle”, apunta. En la mateixa línia, l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, va considerar ahir que l’aprenentatge de l’anglès “és imprescindible i necessari per a la formació dels alumnes perquè en un futur els servirà a la feina i també en l’àmbit personal”. Per aquest motiu es va mostrar satisfeta del programa “perquè hi ha moltes famílies que no poden pagar classes particulars d’anglès i d’aquesta manera els donem a tots les mateixes oportunitats, independentment de la seva condició econòmica i social”.

Des dels centres també es valora positivament el reforç. Manel Ramon, director de l’Institut Apel·les Mestres, creu que comptar amb un professor auxiliar nadiu en el seu centre “és una oportunitat única, tant per als professors com per als alumnes”, perquè poden interactuar amb ell “no tan sols en l’ambient acadèmic, sinó també fora de classe”. En aquest sentit, assegura que als estudiants “els dona un nou al·licient perquè poden conversar amb un professor jove que ve de fora”. Segons Ramon, amb 3 hores a la setmana d’anglès “no pots tenir un nivell òptim, per tant, qualsevol mesura addicional com aquesta és benvinguda”. Per aquest motiu, és partidari de fer arribar les classes de conversa a tots els alumnes d’ESO. “El problema és que depenem que les administracions ho vulguin fer perquè nosaltres no tenim capacitat econòmica”, va assegurar.

També a 1r i 3r d’ESO

De fet, l’Ajuntament de l’Hospitalet ja ha anat més enllà en aquesta idea. Des de principis de febrer 500 estudiants de 1r a 3r d’ESO de tres centres del municipi -els instituts Llobregat, Rubió i Ors i Pedraforca- també disposen d’aquest reforç. Es tracta d’una prova pilot que en els pròxims cursos es podria estendre a tots els centres escolars.

A diferència del programa de 4t d’ESO -que quan es va planificar es tenia clar que en el mateix curs escolar es faria extensiu a tots els instituts-, en aquest cas de moment no està previst per “falta de recursos”.

L’alcaldessa confia que d’aquí dos o tres cursos, quan els alumnes d’ESO hagin completat el seu cicle amb aquestes classes suplementàries de conversa i es tinguin “els resultats reals”, la Generalitat “pugui valorar la conveniència de reforçar l’anglès a totes les escoles perquè això és una necessitat no només de l’Hospitalet sinó dels estudiants de tot Catalunya”.