Puigdemont impulsarà un Pacte Nacional per les Universitats

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest dimarts que "en les pròximes setmanes" impulsarà el Pacte Nacional per les Universitats per debatre i repensar el seu paper de futur i situar el sistema universitari com a motor de progrés de Catalunya.

En l'acte pel 25 aniversari del desplegament del sistema amb la posada en marxa de les universitats Fabra (UPF), Llull (URL), de Lleida (UdL), Girona (UdG) i Rovira i Virgili de Tarragona (URV), ha afirmat que és moment d'adoptar decisions estratègiques per a les pròximes dues o tres dècades en què esperen "canvis colossals".

Carles Puigdemont vol que el pacte, a imatge del realitzat per a la indústria, alci la mirada com va passar fa 25 anys amb la creació d'aquestes cinc universitats, per situar el sistema universitari com a motor del progrés social, econòmic, científic i cultural de la Catalunya del futur.

Ha assegurat que el Pacte ha de fomentar la participació dels diferents actors, el debat, el coneixement i la construcció col·lectiva de futur, i fer un "esforç semblant" al de fa tres dècades, perquè lideri els canvis i ajudi a estar a l'avantguarda.

"Constel·lació d'universitats"

Puigdemont ha destacat que la creació d'aquests cinc centres va formar una "constel·lació d'universitats" que ha permès a Catalunya estar en una millor posició per aprofitar les oportunitats.

Considera que Catalunya és un dels territoris del món que pot liderar àmbits de recerca, i que el reequilibri territorial que va propiciar la creació d'universitats també va comportar un reequilibri del talent i va reduir el risc de desequilibri.

El president ha ironitzat que, per sort, fa 25 anys "ningú va considerar inconstitucional crear universitats", com sí passa ara amb la llei catalana de pobresa energètica, ha exemplificat.

La secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Mercè Jou, ha recordat la demanda de major oferta universitària fa més de dues dècades, i ha afirmat que la creació d'aquests centres va permetre "estendre i ordenar" l'oferta.

En l'acte s'ha reconegut als cinc, i el president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i rector de la UPF, Jaume Casals, ha animat a debatre sobre el sistema.

La exrectora de la URL Esther Giménez Salinas ha demanat per al futur un sistema menys burocràtic i amb "menys sostre de vidre" per a les dones en la carrera acadèmica, pel que ha demanat més catedràtiques i rectores.