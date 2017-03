Revés judicial a Colau: el tribunal dona la raó a Endesa i anul·la el contracte de la llum de Barcelona

El pols entre Endesa i l'Ajuntament de Barcelona pel contracte de la llum municipal ja té vencedor. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha donat la raó a la companyia elèctrica i ha anul·lat el concurs públic, segons ha avançat Nació Digital i ha pogut confirmar l'ARA. El Tribunal ha admès els recursos d'Endesa contra els plets del concurs i la licitació del mateix i els ha anul·lat tots dos.

Aquesta victòria judicial no ve de nou, sobretot perquè Endesa ja havia guanyat una batalla abans, quan va aconseguir paralitzar el contracte de la llum en interposar un recurs davant del Tribunal perquè verifiqués si els requisits vulneraven la llei. L'Ajuntament va treure a concurs el contracte de la llum per 65 milions d'euros, però Endesa i Gas Natural no hi van concórrer i el van impugnar perquè no acceptaven les clàusules de l'Ajuntament contra la pobresa energètica.

Segons van defensar, el consistori no havia donat prou informació del conveni sobre pobresa energètica que hauria de firmar qui guanyés el concurs. Ara el Tribunal dóna la raó a les energètiques fonamentalment per tres motius.

El primer és que les clàusules municipals no estan prou detallades, tal i com argumentaven les elèctriques. El consistori havia afegit obligacions contra la pobresa energètica com a clàusules especials d'execució, que s'havien de definir en convenis posteriors. Ara el tribunal assegura que "la manca de concreció perjudica a totes les licitadores potencials actuals o possibles".

El segon argument és que les clàusules municipals no estan vinculades a l'objecte del contracte, que en aquest cas és el subministrament de la llum a dependències municipals. Què significa això? Segons el Tribunal, l'objecte del contracte no és "l'atenció i reducció de la pobresa energètica" perquè no es compleixen cap de les dues condicions perquè així sigui. Segons argumenta l'ens, caldria donar una "prestació clarament diferenciable" i licitar-se per separat, o bé que la finalitat social que busca el contracte es provoqués directament amb la prestació de l'objecte principal. Considera que subministrar llum als edificis municipals no és una finalitat social.

En tercer lloc, el Tribunal creu que l'Ajuntament no pot justificar-se amb el projecte de llei de contractes que està en tràmit, perquè encara pot ser esmenat i no té cap efecte jurídic. Amb tot, el contracte afirma que "no pot desconèixer el lloable i encomiable objectiu, les bones intencions de l'Ajuntament i la imperiosa urgència en la recerca de mesures per contribuir a reduir i remeiar la pobresa energètica latent".