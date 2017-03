Els veïns de Sant Miquel de Balenyà voten si volen independitzar-se de Seva

El procés participatiu per decidir si l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Sant Miquel de Balenyà es converteix en un municipi independent de Seva (Osona) ha arrencat aquest diumenge sense incidències.

Tot i que no s'han format cues ni aglomeracions, els veïns de la població han acudit de manera ininterrompuda al llarg de tot el matí a la Sala Cultural el Teatre, on podran dipositar el seu vot fins a les vuit del vespre. En total, estan cridades a votar 1.058 persones majors de 16 anys. Les votacions s'allargaran fins diumenge 2 d'abril, dia en què es procedirà al recompte de paperetes.

Un dels membres del Consell de Participació, Luís Luego, ha explicat que confien que hi hagi "el màxim de participació possible" i ha relatat que, a partir de diumenge que ve, la seva feina ja s'haurà acabat i la responsabilitat es traslladarà "a l'equip de govern de Seva, que va dir que agafaria el resultat i el tiraria endavant".

Sant Miquel de Balenyà, un nucli de població que ha anat creixent i expandint-se al voltant de l'estació de tren, gaudeix actualment d'un alt grau d'autonomia, segons ha explicat Luengo.

Amb tot, molts defensen que li manquen competències importants en els àmbits de decisió clau com per exemple els procediments que fan referència al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal ( POUM), que es decideixen des de Seva, les inversions al territori o la gestió dels pressupostos. A banda, segons Luengo, aquells que donen suport al 'sí' ho fan també per un sentiment de pertinença i identitat com a poble.