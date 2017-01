Un 60% dels espanyols no saben anglès

Espanya suspèn, de forma estrepitosa, en l’aprenentatge de llengües estrangeres. D’acord amb l’últim baròmetre del CIS de desembre, basat en 2.466 entrevistes a majors d’edat, un 59,8% dels enquestats admeten un desconeixement total de l’anglès: ni el parlen, ni el llegeixen, ni l’escriuen. Sí que ho fan un 27,7%, que el parlen i l’escriuen, mentre que un 6% el llegeixen i un 5,7% el parlen. Ara bé, gairebé set de cada deu enquestats asseguren que no s’han sentit perjudicats per no parlar cap llengua estrangera i només un de cada deu estudia en alguna escola d’idiomes -no es tenen en compte els alumnes en edat escolar primària i secundària.

Ara bé, tot i que la majoria d’enquestats no estudien idiomes, gairebé tots consideren que és molt o bastant important saber-ne -opinen que és la segona matèria més important després de les matemàtiques-. Les dades baixen quan se’ls pregunta si el sistema educatiu dona importància al fet de saber-ne: un 40% consideren que a Espanya se li dona poca rellevància i asseguren que quan tenien 10 o 12 anys el sistema educatiu donava totalment l’esquena a aquest aprenentatge. La majoria, però, si han après alguna llengua estrangera ho han fet a l’escola. Un 45% dels pares enquestats tenen una bona opinió de la formació que reben els seus fills. Tot i això, gairebé 4 de cada 10 famílies preguntades els paguen classes particulars o en una acadèmia, la majoria per millorar l’anglès.

Això provoca que l’anglès sigui, de lluny, l’idioma estranger que més gent sap, seguit del francès (9%) i l’alemany i l’italià (1,7%), amb el portuguès a prop (1,2%). I l’anglès és també, amb diferència, la llengua que més gent vol aprendre. En canvi, el francès és l’idioma que més coneixen els pares dels enquestats, ja que era majoritàriament la llengua estrangera que s’aprenia en l’època franquista. Amb tot, aproximadament un 90% dels pares dels enquestats no parlen cap llengua estrangera. Com que es tracta de les dades preliminars del baròmetre del CIS, encara no hi ha la informació detallada per comunitats autònomes.

Un 30% no han viatjat mai fora

L’enquesta recull que un de cada tres espanyols no ha viatjat mai a l’estranger. Només un 13% ho fa més d’un cop l’any, i un 15%, un cop. I si surten és per anar de vacances.

Una de cada deu persones que parla algun idioma estranger ha marxat un període fora per perfeccionar-lo. Viatjar és justament el motiu que faria que el 24% de les persones que no saben cap llengua estrangera n’estudiés una. Quasi el mateix percentatge (26%) ho farien per millorar la situació a la feina o per trobar-ne una de nova.