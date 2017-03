Dos terços de les mutacions que causen càncer són fruit de l'atzar

Al voltant de dos terços dels càncers són causats per errors a l'atzar en la còpia de l'ADN que es produeixen quan les cèl·lules normals fan còpies d'elles mateixes. Aquesta conclusió, que investigadors nord-americans han publicat a la revista Science, pot ajudar a comprendre per què persones sanes que fan tot el possible per evitar el càncer poden acabar patint-ne un igualment.

"Aquests tipus de càncer s'esdevindran sense que l'entorn tingui cap importància", defensa el doctor Bert Vogelstein, un dels autors de l'estudi i especialista en genètica del càncer a la Universitat Johns Hopkins, a Baltimore. Els investigadors ja van defensar fa dos anys en un polèmic estudi la tesi que prevenir el càncer resultava més difícil del que s'havia cregut fins llavors perquè la mala sort explicava la majoria dels casos.

Els nous resultats que han publicat es basen en la seqüenciació genètica i estudis sobre el càncer de 69 països de tot el món. El primer estudi controvertit que van publicar només havia analitzat casos als EUA.

El nou treball ha tingut en compte 32 tipus de càncer i conclou que un 66% de les mutacions que els van provocar van ser culpa d'errors en la còpia de l'ADN. Un 29% de les mutacions les atribueixen a l'estil de vida i factors ambientals mentre que el factor hereditari explica només un 5% d'aquestes mutacions.

Malgrat que aquestes mutacions no es poden prevenir, els investigadors han insistit que la detecció precoç i el tractament poden evitar moltes morts, sense que l'origen que hagi provocat el càncer hi tingui res a veure.