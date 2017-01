152 escoles i instituts de Barcelona seran innovadors

La innovació ha arribat a Barcelona per quedar-s'hi. El Consorci d’Educació de Barcelona, Escola Nova 21, l'Institut de Ciències de l'Educació ( ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona ( UAB) i l’ Associació Rosa Sensat s'han aliat perquè tots els centres de la ciutat es formin en innovació educativa. El projecte –que porta per nom Xarxes per al canvi– tindrà tres anys de durada i hi participaran un total de 152 centres de la ciutat, 87 instituts i escoles públics i 65 concertats. Entre d'altres, es formarà les escoles perquè treballin per competències i perquè implantin "pràctiques d'aprenentatge actualitzades".

Es treballarà per xarxes i el projecte es durà a terme en tres fases. En la primera fase, aquest 2017, es constituiran 19 xarxes territorials de 6-10 centres educatius cadascuna. En aquesta fase s’incorporaran els centres que formen part dels programes ja existents: Eines per al Canvi i Escola Nova 21. Hi participaran un total de 152 centres de la ciutat amb la implicació de dos representants per centre –uns 300 membres dels equips directius–, als que s’hi sumarà el conjunt del professorat de cada centre. Les dinou xarxes territorials estaran dinamitzades per cinc professionals del Consorci, amb una dedicació de mitja jornada.

A les altres dues fases (cursos 17-18 i 18-19) s’hi aniran incorporant altres centres que vulguin fer el canvi. Cada curs està previst que s’incorporin entre 30 i 50 centres i el repte és assolir per al curs 2019-2020 que tots els c entres públics d’educació obligatòria de Barcelona estiguin vinculats a la Xarxa per al Canvi del seu territori.

Jornades i espais de cocreació

Però, com funcionaran aquestes xarxes? Es reuniran entre 5 i 6 vegades per curs, que tindran lloc en un dels centres de la pròpia xarxa rotativament. Les trobades de les xarxes territorials s’intercalaran al llarg del curs amb jornades, espais de cocreació, conferències, on hi participaran el total de les 19 les xarxes. Els centres que participin a les xarxes o que s’hi vagin incorporant en les diferents fases, hauran de signar un acord de compromís respecte a l’assistència o la participació en els debats, entre d'altres.

Segons asseguren els seus impulsors, el projecte vol impulsar una estratègia d’innovació que "posi al mateix nivell l’equitat i la qualitat educatives". El novembre passat, el Síndic alertava en un informe sobre la segregació escolar del risc que es consolidi una triple xarxa d'escoles públiques i concertades amb oportunitats educatives diferenciades.

"Innovació per formar ciutadans crítics"

La presentació del projecte Xarxes per al Canvi, aquest matí al CCBB, ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, i la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, Mercè Massa. Totes tres han volgut celebrar l'assoliment d'aquesta aliança educativa, que Ada Colau ha emmarcat dins la "tradició de renovació pedagògica que és senyal d'identitat de la ciutat i del país". "La innovació és essencial per la formació d'una ciutadania crítica, socialment responsable i compromesa amb la millora de la societat", ha assenyalat l'alcaldessa, que ha celebrat que el projecte de Xarxes per al canvi "posa al centre els alumnes", "uns alumnes que volem curiosos, motivats i amb ganes de transformar la societat". Colau també ha recalcat la importància que la innovació "mai sigui còmplice de desigualtats a la ciutat". "No volem una escola estrella, volem una galàxia d'escoles brillants", ha conclòs.

La consellera d'Educació, Meritxell Ruiz, ha elogiat que Barcelona ja té una xarxa d'escoles i instituts "de gran qualitat", i ha defensat l'educació com "el principal instrument de progrés de l'alumne i de tot el país, així com de la seva cohesió". La consellera també ha volgut recalcar que la transformació educativa s'ha de dur a terme "sense perdre de vista que l'objectiu és l'aprenentatge de l'alumne" i les seves "oportunitats de futur". "L'excel·lència i l'equitat mai poden anar deslligades", ha reiterat Ruiz.

La gerent del Consorci d'Educació, Mercè Massa, finalment, ha celebrat que "la innovació no és un repte, sinó una realitat del nostre dia a dia". "Ja no hi ha marxa enrere", ha assenyalat Massa, que ha recalcat que la "innovació no va de competir, sinó de cooperar", i que per això és essencial que "es treballi per l'equivalença", amb l'objectiu "que totes les famílies puguin confiar que els seus fills reben la millor educació".