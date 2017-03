Condemnats a ser pobres per sempre

La situació de persones i famílies vulnerables es torna cada cop més greu i condemna, ja quasi sense remei, als qui tenen quasi a tocar l'edat de jubilació i es veuen sense ingressos. La pobresa crònica castiga quatre de cada deu persones que atén la Creu Roja, però la xifra s'enfila fins al 62% en el cas dels majors de 60 anys, segons l'últim estudi de l'Observatori.

"Són persones que no han cotitzat o han cotitzat molt poc, que tenen ja pocs anys per davant per fer-ho i que no tindran dret a una pensió digna", adverteix el coordinador de Creu Roja a Catalunya, Enric Morist. El problema ja no és de futur, sinó de present: "Ens encaminem cap a un empobriment molt greu", ha sentenciat. "Ens ve a sobre en deu anys, però en cinc ja ho podem començar a notar", assegura.

Si no es fa res, hi ha el risc d'acabar sent un país "de gent gran i pobre", ha alertat Anna Sabaté, una de les autores de l'informe. "Qui té 40 anys avui i està sense ingressos, ja no cobrarà el 100% de la pensió de jubilació i, tot i trobar feina, pot tenir problemes per arribar a cobrar encara que sigui la meitat", ha advertit.

La "tempesta perfecta" que poden patir els propers anys aquestes persones vulnerables de més edat comportaran un canvi de paradigma social, afegeix Morist.· Els jubilats deixaran de ser el rescat econòmic que han estat durant la crisi. "El 20% de famílies a Espanya estan assistides per la pensió d'algun avi o familiar jubilat, i això s'acabarà", ha advertit el portaveu de la Creu Roja, que ha conclòs que aquest és l'informe "més preocupant" dels deu que ja ha fet l'entitat al llarg dels últims anys.

Una de les solucions urgents, segons Morist, passa per posar en marxa la Renda Garantida de Ciutadania que asseguri un llindar mínim d'ingressos als ciutadans. "El cost de no fer res serà molt alt", ha avisat. Ha lamentat que els qui s'oposen a que tiri endavant, s'aferrin al mantra que una renda desincentivarà la cerca de feina d'algunes persones: "Ningú té per objectiu a la vida cobrar 600 euros i aquesta renda pot ajudar a que moltes persones puguin tirar endavant", ha subratllat.

Treballar però ser pobres

Una altra dada preocupant, segons l'enquesta, és la quantitat de persones que han de recórrer a l'ajuda de Creu Roja tot i tenir un sou. És el primer cop que la principal procedència dels ingressos a aquestes llars no són les ajudes, sinó el sou. El problema és que les feines són tant precàries que ni el salari els permet sortir de la pobresa. "Atendre assalariats hagués estat una situació estranya fa uns anys", reconeix Sabaté. De fet, un de cada quatre atesos té un sou massa baix com per prescindir de la xarxa d'ajudes de la Creu Roja.

Pel que fa a les llars, set de cada deu que reben el suport de l'organització tenen ingressos per sota dels 800 euros mensuals, el llindar del que l'Eurostat considera pobresa relativa, i en un 12% dels casos no tenen cap ingrés a finals de mes. De fet, més de la meitat de les llars que han participat a l'enquesta tenen tots els membres adults sense feina.

Tot i la millora dels indicadors laborals, sobretot per la reducció de l'atur, el col·lectiu a partir de 50 anys manté nivells altíssims de desocupació. Pràcticament vuit de cada deu persones ateses per Creu Roja majors de 50 anys no tenia feina, segons l'enquesta feta a l'octubre de 2016. En la franja que va dels 50 als 59 anys, a més, l'atur de llarga durada es feminitza i les dones topen amb més problemes per trobar una ocupació, sosté Sabaté.