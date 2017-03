Els jubilats barcelonins podran entrar gratis al Tibidabo

Dissabte 4 de març comença la nova temporada al Parc d'Atraccions del Tibidabo, que per primer cop permetrà l'entrada gratuïta a jubilats que visquin a Barcelona i que tinguin la targeta rosa de TMB, gratis per a majors de 60 anys o per a discapacitats certificades de mínim el 33%. En total, 250.000 ciutadans barcelonins se'n podran beneficiar. A més, també s'ofereixen 6.900 entrades gratuïtes per a aquells esplais o centres amb necessitats especials.

El regidors Jaume Collboni i Daniel Mòdol han presentat aquest dimecres les novetats de la nova temporada, acompanyats per la directora del parc, Rosa Ortiz. El Tibidabo obrirà les portes amb l'estrena de dues noves atraccions, el mini hurakan i un nou trenet Txu Txu. També es renova la programació dels espectacles de cloenda i itinerants, amb nous personatges.

La nova àrea de les Fonts Interactives, amb jocs d'aigua, lllum i so, serà també una de les esperades novetats d'aquesta temporada. A més, al maig s'espera que torni el mític avió del Tibidabo, que actualment s'està reparant.

La temporada passada, el parc va tancar amb la xifra rècord de 725.293 visitants. En total, el parc va ingressar 15,8 milions d'euros, amb 2 milions de benefici net.