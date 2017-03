Les llistes d'espera per operar-se augmenten un 5% respecte el 2015

El 2015 es va operar més que mai -un 13,6% més que el 2010, l'any amb el pressupost de Salut més gran de la història- però això no ha permès reduir les llistes d'espera de les operacions. Al contrari: el nombre de catalans que està esperant per ser operat ha augmentat un 5,1% entre el 2015 i el 2016. En concret, ara hi ha 164.828 persones que estan en llista d'espera, mentre que el desembre de 2015 n'hi havia 156.799. La dada positiva és que s'ha millorat el temps mitjà d'espera en totes les especialitats, ja que s'ha aconseguit reduir el nombre de pacients que superaven el temps de garantia i referència, el termini màxim fixat pel departament en què caldria ser atès.

Les dades les han fet públiques el director i el subdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira i Josep Maria Argimon, i la directora de l'Àrea d'Atenció Sanitària del mateix organisme, Cristina Nadal, que han atribuït el repunt en les llistes d'espera a no haver pogut disposar del pressupost a temps -la manca d'acord entre Junts pel Sí i la CUP al maig va forçar la pròrroga pressupostària-. Així, el departament ha reconegut que les xifres no assoleixen els objectius fixats en el pla de xoc contra les llistes d'espera -s'havien marcat reduir un 50% el temps mitjà d'espera i un 10% el nombre total de pacients-