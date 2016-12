2016, un altre any molt càlid també a Catalunya

2016 acabarà sent, amb tota seguretat, l'any més càlid que hi ha hagut a la Terra com a mínim des que es van començar a prendre mesures de temperatura, a mitjans del segle XIX. La dinàmica d' escalfament global de les últimes dècades, més uns primers mesos fortament influïts pel fenomen del Niño, han fet que la temperatura del planeta hagi tornat a ser extraordinàriament alta.

Catalunya no ha quedat al marge d'aquesta dinàmica. Molts observatoris amb sèries llargues de dades han registrat una mitjana anual d'entre les més altes de tots els anys. Una de les sèries de dades més llargues a Catalunya és la de l' observatori de l'Ebre, ubicat a Roquetes. Aquí la mitjana anual es quedarà en 18,8ºC, una dada que iguala la més alta registrada fins ara, el 2014. A l' aeroport de Reus aquest any ha sigut el més càlid com a mínim des del 1953.

A l'espera de les dades oficials, hem elaborat un càlcul amb dades de 17 observatoris repartits per diferents punts de Catalunya i situats a diferents cotes per fer-nos una idea de com ha sigut l'any globalment al nostre país, i el resultat és que la mitjana enguany ha tornat a superar els 14ºC, com ja va fer-ho en els dos anys anteriors.

Amb dades des del 2008 aquest hauria sigut el tercer any més càlid a Catalunya, només superat pels dos anys anteriors, i igualat amb el 2009. La dada d'aquest any se situa 0,4ºC per sobre de la mitjana 2006-2015. Cap observatori individualment ha quedat per sota d'aquesta mitjana dels últims 9 anys, però Núria i Amposta la igualen.