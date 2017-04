Adéu a la màniga curta fins a Sant Jordi

Hem encetat aquest dimarts amb temperatures molt suaus en general, només al Pirineu s'ha baixat dels 5 graus a primera hora, i aquest migdia tampoc hi haurà grans canvis en la temperatura respecte els dies anteriors. Avui amb el pas de les hores el temps s'anirà fent més variable i fins i tot descarregaran alguns ruixats. Els xàfecs afectaran sobretot sectors del Pirineu Oriental, del Prepirineu i de la Catalunya Central, tot i que al vespre i durant la nit també podrien arribar de forma esporàdica a àmbits com el Penedès i el Vallès o a la costa i el prelitoral de les comarques de Tarragona. Aquesta tarda el vent d'entre tramuntana i gregal es deixarà sentir amb cops de més de 50 km/h en molts sectors de l' Empordà i de la Selva, un vent que augmentarà clarament la sensació de fred.

Demà els núvols més abundants se centraran a la meitat sud de Catalunya i especialment al País Valencià. No són descartables alguns plugims a la Costa Daurada, però en general no plourà. Aquest dimecres es començarà a notar una baixada de temperatura que se'ns dubte serà el canvi de temps més important d'aquesta setmana. De màximes de gairebé 30 graus passarem a màximes de menys de 20, un fet que obligarà a deixar de banda el vestuari més estiuenc i que farà que l'ambient sigui, sinó, d'hivern, com a mínim sí de finals de març.

La baixada es notarà tant al migdia coma a primera hora, però no de la mateixa manera arreu. A la costa i al prelitoral central de dia la temperatura no baixarà més de 2 o 3 graus, però en canvi els matins de dijous i divendres hi seran fins a 4 o 5 graus més freds que els últims. En general la temperatura baixarà més de 5 graus tant de dia com de nit, i això provocarà que dijous i divendres el termòmetre baixi dels 0 graus al Pirineu, i que les glaçades puguin afectar també punts de la Catalunya Central i fins i tot diverses comarques interiors de Girona. A Ponent els mapes de temps fan pensar que la mica de vent de mestral que s'hi anirà deixant sentir els dies vinents evitarà glaçades, però les nits de divendres i dissabte probablement el termòmetre també hi baixarà dels 5 graus.

A partir de dijous el sol tornarà a predominar arreu, i més enllà dels ruixats d'aquesta tarda i vespre res fa pensar en més pluges durant la setmana. Tampoc per Sant Jordi, que és molt poc probable que sigui un dia de temps complicat o amb risc destacable de ruixats. El més probable és que diumenge predomini el sol, amb unes temperatures que s'hauran recuperat clarament de la caiguda del centre de la setmana.