1,7 milions de nens moren cada any per culpa de la contaminació

La contaminació ambiental provoca la mort d'1,7 milions de nens, segons les últimes dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquesta xifra és més d'una quarta part del total de morts d'infants menors de 5 anys, i queda recollida a l'informe 'L'herència d'un món sostenible: Atlas sobre salut infantil i medi ambient', fet públic aquest dilluns.

Segons aquest nou estudi de l'OMS, la contaminació ambiental es tradueix en condicions insalubres en què els infants viuen els seus primers mesos de creixement. Així, la contaminació de l'aire, el fum del tabac, la insalubritat de l'aigua, la falta de sanejament i la higiene inadequada són la causa principal de la mort d'aquests infants.

L'exposició a substàncies perilloses durant l'embaràs, a més, pot augmentar les possibilitats de prematuritat, i la inhalació d'aire contaminat pot donar peu a malalties cròniques, com l'asma, i augmentar les possibilitats de patir càncer amb els anys.

Els petits, els més vulnerables

La Directora General de la OMS, la doctora Margaret Chan, ha assenyalat a través d'un comunicat que la insalubritat del medi ambient pot ser letal, especialment per als nens petits. "Són especialment vulnerables a la contaminació de l'aire i de l'aigua, ja que els seus òrgans i el seu sistema immunitari encara s'estan desenvolupant. Tot el seu cos, a més, en especial les vies respiratòries, és més petit" ha explicat la doctora.

Cada any 570.000 nens menors de cinc anys moren a conseqüència d' infeccions respiratòries causades per la contaminació de l'aire. A banda, 361.000 ho fan a causa de malalties diarreiques degudes a les males condicions de l'aigua i la falta d'higiene. 270.000 nens moren al llarg del seu primer mes per culpa de la prematuritat i altres malalties que es podrien evitar amb centres en millors condicions. Finalment, 200.000 nens moren per paludisme, que es podria evitar amb mesures mediambientals, i 200.000 més ho fan a causa de lesions relacionades amb el medi ambient, com ara enverinaments, caigudes i ofegaments.