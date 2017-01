Els psicòlegs denunciaran la ‘coach’ que ofereix teràpia per deixar de ser homosexual

Els psicòlegs insten a denunciar falsos terapeutes que ofereixen teràpies per deixar de ser gai, com el cas destapat per aquest diari, el de la 'coach' Elena Lorenzo que, a canvi de 70 euros i un contracte de confidencialitat, s’oferia a iniciar per Skype una d’aquestes polèmiques teràpies de conversió. Els professionals de la psicologia afirmativa LGTB de l’Estat recorden que les persones que ofereixen aquests tractaments incorren en “faltes contra la bona praxi de la psicologia” i haurien de “ser sancionats”. Asseguren que els professionals que s’ofereixen a fer una teràpia sense ser terapeutes, com el cas de la coach Elena Lorenzo, incorren en “un intrusisme que hauria de ser denunciat i sancionat”.

De fet, el grup de treball de diversitat sexual i de gènere del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Madrid es reuneix avui per presentar una demanda d’intrusisme professional per a què el col·legi la tramiti. Juan Manuel Peris, coordinador d’aquest grup, lamenta que només es pot denunciar a Lorenzo per intrusisme –ja que s’ofereix a fer una teràpia quan no és terapeuta ni està col·legiada– però no per les pràctiques que realitza. En aquest sentit, “al no estar col·legiada, no s'hi pot fer res”, explica Peris. El Consell General de la Psicologia d’Espanya també prepara un comunicat al respecte.

Teràpies "inútils" però no "innòqües"

Els psicòlegs insisteixen que els intents per canviar l’orientació sexoafectiva de les persones s’han demostrat “inútils” i adverteixen que no són “innocus”. “Les persones sotmeses a aquests processos no només no poden deixar de ser homosexuals, si no que pateixen greus seqüeles arrel d’intentar canviar la seva orientació sexoafectiva natural”, recorda Gabriel J. Martín, representant del Consell General de la Psicologia d’Espanya per a la xarxa internacional d’experts en Psicologia Afirmativa LGTB. Segons Martín, que també és coordinador del grup de treball de psicologia afirmativa LGTB del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, les persones que se sotmeten a aquestes mal anomenades teràpies “mai ho fan per voluntat pròpia”, sinó que ho fan “pressionats pels seus entorns altament homòfobs”.

“Feia servir el cilici per eliminar el meu desig sexual cap als homes”La falsa terapeuta destapada per aquest diari es va oferir en una conversa publicada diumenge a l’ARA a treballar en les “ferides d’infància” que podien haver derivat en un cas d’homosexualitat, a més de facilitar una transició cap a l’heterosexualitat, “l’estat en què tots naixem”. Martín, però, recorda que tots els professionals de la psicologia són “conscients” que “l’homosexualitat és una mostra natural de la diversitat sexoafectiva de l’ésser humà”. I per tant, afegeix, “no hi ha cap raó” per la qual “ningú hauria de canviar d’homo a heterosexual”, conclou.