13 formes de suïcidar-se o com morir sense dolor: retiren d'internet continguts que inicitaven al suïcidi

Les empreses Google, Twitter i Yahoo! han retirat 4 dels 15 continguts d’internet que incitaven a la mort per suïcidi i que van ser denunciats pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). A més, YouTube ha inclòs advertència i obligació de registre previ com a major d’edat en dos altres vídeos. En total, per tant, hi ha hagut resposta en 6 dels continguts denunciats. El 5 de maig el CAC va presentar una denúncia davant la Fiscalia de Catalunya contra 15 continguts per considerar que eren susceptibles d’un delicte tipificat en els articles 143.1 i 147 del Codi penal. El mateix dia, el Consell es va adreçar a les empreses proveïdores del servei, i els en va demanar la retirada.

En concret, Twitter ha retirat el compte @suicidas_frases, mentres que Google (propietària de YouTube) ha suprimit el vídeo '13 formas de suicidarse' i ha inclòs una advertència i ha obligat a registrar-se com a major d’edat quan s’intenta accedir als dos vídeos següents: 'Carta de suicidio para mamá' i 'Palabras de una joven suïcida'. Igualment, Yahoo! ha suprimit el fòrum Respuestas: '¿Algunas pastillas para morir son dolor?' mentre que Google ha eliminat el blog 'Suicidio'.

El president del CAC, Roger Loppacher, i la presidenta de l’associació Després del Suïcidi-Associació de Supervivents, Cecilia Borràs van presentar el 8 de maig un informe en el Col·legi de Periodistes de Catalunya en què denunciaven la presència de continguts a internet que inciten la mort per suïcidi. Els continguts exhortaven directament altres persones a suïcidar-se i els recomanaven diversos mètodes. Així mateix, es constatava la proposta de crear "grups suïcides”"o bé s’instava a formar part d’un suïcidi doble o col·lectiu.

Fenòmens com la 'balena blava'

A Catalunya, els Mossos d'Esquadra ja investiguen els sis casos detectats de 'balena blava', una pràctica que incita al suïcidi a través de les xarxes. En concret, a 'balena blava' consisteix en 50 proves en 50 dies que els adolescents han de passar i que acaben amb una invitació a suïcidar-se. El fenomen va començar a l’Europa de l’Est i s'ha anat estenent fins a arribar a Catalunya. Segons dades de l’OMS, cada 40 segons una persona es lleva la vida al món. A Catalunya, l’any 2015 van morir 495 persones per suïcidi.

La lluita del CAC contra els trastorns alimentaris i el masclisme

El CAC, que el 2015 va iniciar les actuacions en l’àmbit d’internet, ha realitzat fins ara quatre informes sobre les xarxes: un primer dedicat a les webs que mostren pornografia infantil; un segon sobre les webs que promouen l’anorèxia i la bulímia; un tercer sobre continguts que inciten a la violència masclista; i el presentat el 8 de maig, sobre continguts de risc en relació amb el suïcidi.

El Consell també va demanar a YouTube el mes de febrer passat la retirada de les còpies d’un vídeo on apareixia un captaire rebent unes galetes amb pasta de dents. L’actuació del CAC es va saldar amb la retirada de quatre còpies del vídeo, que reproduïen el vídeo original, retirat en el seu moment per l’autor.