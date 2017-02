"Nosaltres volem acollir, però recordem que ells no volen deixar casa seva"

Una multitud s'ha manifestat aquest dissabte a la Via Laietana de Barcelona en la protesta convocada per ' Casa nostra, casa vostra' a favor d'acollir les persones refugiades i migrants. Un equip de l'ARA ha pogut parlar amb diferents testimonis, alguns dels quals anaven a les diferents capçaleres de la manifestació, com és el cas de Meera Zaroor, que fa tres anys que va arribar de Síria amb la seva família i explica que se sent feliç de veure com els catalans estan al seu costat. Un altre testimoni és el de Moafak Asaad, que va arribar a Catalunya fa més 40 anys, sol i deixant a Síria tota la família, i que es lamentava des d'una les capçaleres que els polítics utilitzin els refugiats per fer propaganda sense aconseguir acabar amb el terrorisme ni amb la dictadura de Baixar al-Assad. Entre la multitud hi havia un denominador comú: " Des d'aquí els ciutadans estem fent molt, però ¿des de dalt es farà alguna cosa?"