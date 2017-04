L'espai de les hores solitàries

Seria interessant establir una cartografia dels llocs on es produeix la creació artística. En alguns casos es tracta d’espais de treball col·lectiu. Així succeeix en tot el que rodeja la cinematografia i també, sovint, l’arquitectura. En altres casos predomina l’activitat solitària: el músic, l’escriptor, el pintor. El músic alterna l’escriptura compositiva i l’ús d’instruments, sobretot el piano. L’escriptor acostuma a ser el més estrictament solitari, de vegades devot d’un únic espai, d’altres, nòmada i anàrquic. Per cròniques i biografies coneixem com treballen escriptors, músics, cineastes, arquitectes.

Els pintors, de lluny, han estat els més explícits en el moment de mostrar, a les pròpies obres, els seus llocs de treball. Hi ha un estrany fetitxisme en aquesta exhibició i, de fet, no conec cap pintor -cap amic pintor- que no hagi representat amb més o menys profusió el seu estudi, sigui amb una visió més abstracta, sigui amb una de realista, plena de detalls. És més: m’atreviria a dir que hi ha hagut ben pocs pintors des del segle XVII fins ara que no hagin pintat l’espai íntim de les seves creacions. Entre Vermeer i Lucian Freud, centenars -milers- de pintors han sentit la necessitat de deixar constància del lloc on transcorrien les seves hores més solitàries, segurament com un antídot contra aquesta mateixa solitud.

Entre els pintors contemporanis aquesta tendència sovint es converteix en una obsessió. Recordem l’exemple de Picasso i el seu reiterat retorn al taller, dibuixat des de tots els angles, amb model o sense; un espai mític per excel·lència. Però els exemples serien infinits. Un dels més subtils és el que va pintar el 1949 Raoul Dufy, un artista influït per Cézanne i Matisse amb certes derivacions fauvistes. Sota la paleta de Dufy l’estudi del pintor és un lloc borrós, fantasmagòric, que sembla habitat per aures: la creació es mou entre la llunyania de la memòria i la immediatesa dels sentits. Amb l’estudi i els seus objectes com a única companyia.