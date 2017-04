Un fantàstic viatge al passat

En l’era del turisme de masses, quan viatjar s’ha convertit en una activitat gregària, hi ha una manera d’escapar de les masses adotzenades: viatjar en el temps en la preciosa soledat de la lectura, deixant volar la imaginació. Quan has llegit les Memòries d’Adrià de Yourcenar, la visita a la Vil·la Adriana de Tívoli agafa una dimensió extraordinària. El mateix podríem dir de tantes altres obres i indrets, començant pel jaciment del Born i Victus. Les pedres, llegides, prenen vida. El cinema, esclar, també hi ajuda: si no heu vist la sèrie Outlander, en què una dona del segle XX de cop es trasllada a l’Escòcia del segle XVIII, feu-ho. Els viatges en el temps poden ser fantàsticament reals.

En aquest suplement teniu literatura històrica per viatjar a tots els temps. Podeu escollir l’època que vulgueu, des de la prehistòria fins al segle XX. On voleu viure? ¿A la Roma dels Idus de març de Thornton Wilder? ¿A l’Alexandria de La vieja sirena de José Luis Sampedro? ¿En un monestir medieval -Sant Pere de Rodes, potser?- com el d’ El nom de la rosa d’Umberto Eco? ¿Al París del segle XVIII de la mà d’ El perfum de Patrick Süskind? ¿A les guerres napoleòniques amb La Cartoixa de Parma de Stendhal o amb L’emperador o l’ull del vent de Baltasar Porcel? ¿A la Rússia de la decadència del tsarisme de la Guerra i pau de Tolstoi? ¿A una altra decadència aristocràtica, la siciliana d’ El Guepard de Tomasi de Lampedusa? ¿A la prodigiosa, revolucionària i miserable Barcelona del XIX d’Eduardo Mendoza? ¿Al desastre de la Primera Guerra Mundial a través de Les aventures del bon soldat Svejk de Jaroslav Hasek? ¿A la Guerra Civil de La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda? ¿A l’Alemanya nazi de Günter Grass i el seu nen d’ El tambor de llauna? I així anar seguint... Com més ens acostem al present, més costa de qualificar alguns dels llibres de novel·les històriques, perquè sovint la redacció va ser prou contemporània amb els fets. Però ens hem resistit a no incloure alguns títols imprescindibles.

La història és en ella mateixa una gran ficció, un relat construït sobre bases científiques, però al capdavall un relat. I la ficció històrica pot ser, si és honesta i fidel als fets essencials, una gran història. Bon Sant Jordi i bon viatge al passat!