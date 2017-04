Amazon llança Pay a Espanya: us expliquem com funciona i què aporta

Amazon ha llançat aquest dimarts a Espanya Amazon Pay, un sistema que permet als seus clients pagar per productes i serveis en altres pàgines web a través del seu compte de la plataforma. Així, a l'hora de fer un pagament, el titular d'un compte d'Amazon només haurà d'introduir el seu nom d'usuari i la seva contrasenya.

Què aporta aquesta novetat a l'usuari?

Bàsicament, comoditat: amb aquest sistema, només haurà d'introduir les seves dades de pagament i direcció d'enviament del producte una vegada. Després, quedaran associades al compte del client per completar qualsevol transacció.

D'altra banda, les empreses que ofereixen Amazon Pay com a mètode de pagament aporten confiança al consumidor. "A mesura que els clients opten cada vegada amb més freqüència per realitzar les seves compres a través d'internet, ja sigui des del mòbil o bé a través d'altres dispositius connectats, les seves expectatives en termes de velocitat, comoditat i seguretat a l'hora de pagar per productes i serveis són cada vegada més altes", ha subratllat el director general d'Amazon Pay a Europa, Giulio Montemagno. Entre les companyies que ja han adoptat el sistema hi ha Vueling.

Què hi guanya Amazon?

Amb aquesta operació, la companyia intenta estendre el seu poder més enllà de la seva plataforma i convertir-se en una eina imprescindible per fer compres on-line. L'estratègia sembla funcionar: el nombre de transaccions realitzades a través d'Amazon Pay pràcticament es va duplicar el 2016 i, actualment, clients de més de 170 països utilitzen el sistema per comprar per internet. El 32% de les transaccions realitzades a través d'Amazon Pay es van dur a terme des de dispositius mòbils. A més, el nombre de venedors que l'utilitza va augmentar el 2016 més d'un 120% respecte a l'any anterior.