"Caos per construir un imperi": l'actualitat en 10 tuits

1. Gabriel Rufián, diputat al Congrés (ERC)

Lo bueno del #DebatePSOE es que al votante de derechas que le dé vergüenza votar a PP y a C's ahora podrá votar al PSOE. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 15 de maig de 2017

2. Joseba Permach, exparlamentari basc

Ofertas sobre "problema territorial" de l@s candidat@s del PSOE:



-Más estatuto

-Más constitución

-Más estatuto+constitución #MásDeLoMismo — joseba permach (@jpermach) 15 de maig de 2017

3. Manel Nadal Farreras, exdiputat i adherit a Moviment d’Esquerres

No sento veus, ni del govern ni d'entitats defensant la catalanitat d'Abertis.Podem ser independents sense grans empreses? — Manel Nadal Farreras (@manelnadal63) 15 de maig de 2017

4. Luis Benguerel, expert en mercats financers

Lo tenemos claro los sufridores y consumidores d @Abertis si los italianos van hacer las mismas inversión q hace Endesa... — Luis Benguerel (@LuisBenguerel) 15 de maig de 2017

5. Mercedes Vidal, regidora de l’Ajuntament de Barcelona

Que no ho hagi cap llar sense ingressos. L'aprovació de la Renda Garantida de Ciutadania és una eina clau en la lluita contra la desigualtat https://t.co/z4KVwVpbC1 — Mercedes #EnComú (@mvidal80) 15 de maig de 2017

6. David Prat, realitzador audiovisual

La Renda Garantida de Ciutadania és de les millors notícies pels ciutadans, pel país i per l'estat del benestar. Més a prop de la justícia. — David Prat (@DavidPrat) 15 de maig de 2017

7. Mathieu de Taillac, periodista

Un alcalde de la derecha moderada, cercano a Juppé y brevemente socialista. Tras desmembrar el PS, Macron espera provocar la explosión de LR — Mathieu de Taillac (@mathieudt) 15 de maig de 2017

8. Rim-Sarah Alouane, investigadora de dret públic

I think many underestimated #Macron's ability to disturb the system. He owned them all. Creating chaos to build a new empire. #France — Rim-Sarah Alouane (@RimSarah) 15 de maig de 2017

“Penso que hem subestimat l’habilitat de Macron d’alterar el sistema. Se’ls ha apropiat a tots creant el caos per construir un imperi”

9. Jonathan Roberts, tuitaire

In his first day in office, Macron has gone to see Merkel. This isn't a sign of Europe's strength, it's a sign of France's weakness. — Jonathan Roberts (@robertsjonathan) 15 de maig de 2017

“El seu primer dia, Macron ha anat a veure Merkel. Això no és signe de la fortalesa d’Europa, és signe de la debilitat de França”

10. Sophie Pedder, delegada de ‘The Economist’ a París

Macron's trip to Berlin later today is in line with Franco-German tradition. Merkel came to Paris day after her 1st election. Remember this! pic.twitter.com/e6eLeyp770 — Sophie Pedder (@PedderSophie) 15 de maig de 2017

“El viatge de Macron a Berlín està en consonància amb la tradició francogermànica. Merkel va venir a París l’endemà de la seva primera elecció. Recordeu-ho!”