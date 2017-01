El discurs de Theresa May: l'actualitat en 9 tuits

1. Amparo Polo, corresponsal a Londres d' Expansión

¿Salir de la UE es un suicidio económico para UK o, a medio plazo, será el camino para ser una gran economía? Este será el debate.... — Amparo Polo (@Amparopolo) 17 de gener de 2017

2. Daniel Lacalle, economista

Theresa May claramente rechaza un Brexit blando y cualquier dependencia de organismos europeos. Complicado https://t.co/tGFWCk5AoC — Daniel Lacalle (@dlacalle) 17 de gener de 2017

3. Jennifer Baker, analista política

"Però ¿i si el Parlament del Regne Unit rebutja el tracte? ¿Es tornaria a la taula de negociacions o es renunciaria als plans del Brexit? Més preguntes que respostes #BrexitSpeech"

But what if UK Parliament rejects the deal? Back to negotiating table or give up #Brexit plans? More questions than answers #BrexitSpeech — Jennifer Baker (@BrusselsGeek) 17 de gener de 2017

4. Alex Salmond, exprimer ministre d’Escòcia

"May diu que escoltarà Escòcia. Molt bé. Doncs ens agradaria quedar-nos al mercat únic més gran del món i mantenir-nospròspers #MayForkedTongue"

May says she will listen to Scotland. Fine. We would like to stay in the world's largest single market and stay prosperous. #MayForkedTongue — Alex Salmond (@AlexSalmond) 17 de gener de 2017

5. Elisenda Lamana, economista

Com a ciutadans de la UE no tenim ni idea de què vol aconseguir la UE de UK. Ni ho sabrem. Però critiquem al Juncker? No, millor a la May. — ElisendaLG (@ElisendaLG) 17 de gener de 2017

6. Ángel Calleja, periodista

Theresa May dice que 'brexit' duro y que solo quiere a los mejores inmigrantes, porque no hay licenciados sirviendo cafés en todo UK... — Ángel Calleja (@angelcalleja) 17 de gener de 2017

7. Nigel Farage, exlíder del partit ultradretà UKIP i eurodiputat

"Gairebé no em puc creure que la primera ministra faci servir frases i paraules per les quals he sigut ridiculitzat durant anys. Progrés real"

I can hardly believe that the PM is now using the phrases and words that I've been mocked for using for years. Real progress. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 17 de gener de 2017

8. Ed Conway, editor econòmic a Sky News i analista

"En quina època ens ha tocat viure! A Davos avui [ahir per al lector] el president de la Xina, Xi Jinping, s’ha erigit com el nou campió del món de l’obertura i la globalització"

What a time we live in: today at Davos China’s president Xi established himself as the world’s new champion of openness & globalisation — Ed Conway (@EdConwaySky) 17 de gener de 2017

9. Ferdinando Giugliano, analista econòmic

"Aquest discurs de Xi Jinping, d’elogi de la globalització mentre els Estats Units i el Regne Unit se’n retiren, sona a conjuntura real històrica"