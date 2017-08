"L'agulla en un quilomètric paller": l'actualitat en 9 tuits

1. Montserrat Tura, exconsellera d’Interior i de Justícia

2. Clara Jordan, periodista

3. Quim Monzó, escriptor

4. Joan Tardà, diputat al Congrés (ERC)

5. Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcalde de Barcelona

6. Neus Munté, exconsellera i vicepresidenta del PDECat

7. Andreu Merino Vives, periodista

8. Sergio de Maya, politòleg i professor associat de la UB

9. Julie Lenarz, directora del Human Security Centre

Catalonia has long been a hotbed for Salafists. Vast majority of Sunni terror groups follow Salafi-jihadism. We know where to crack down.