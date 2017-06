"Trump, contra la vida mateixa": l'actualitat en 9 tuits

1. Jeffrey D. Sachs, director de l’Earth Institute de la Univeristat de Colúmbia

Trump ends American leadership in the world. Now the world will move forward without the US. And it will. Trump is a crook and a fool. — Jeffrey D. Sachs (@JeffDSachs) 1 de juny de 2017

“Trump acaba amb el lideratge d’Amèrica al món. Ara el món haurà d’avançar sense els Estats Units. I ho farà. Trump és un neci”

2. Anne Hidalgo, alcaldessa de París

190 nations ont signé l’ #AccorddeParis. Cet exploit diplomatique inouï n’aurait jamais vu le jour sans les États-Unis #Cities4Climate — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 1 de juny de 2017

“190 nacions van firmar l’Acord de París. Va ser un èxit diplomàtic que hauria sigut impossible sense els Estats Units. Apel·lo solemnement a Donald Trump perquè reconsideri aquesta decisió”

3. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona

Trump's withdrawal from the #ParisAgreement is an attack on life itself. Cities and citizens must and will act to defend our planet. — Ada Colau (@AdaColau) 1 de juny de 2017

4. Martin Schulz, expresident del Parlament Europeu

You can withdraw from a climate agreement but not from climate change, Mr. Trump. Reality isn't just another statesman you shove away. — Martin Schulz (@MartinSchulz) 1 de juny de 2017

“Tu pots alliberar-te d’un acord sobre el clima, però no del canvi climàtic, senyor Trump. La realitat no és un cap d’estat a qui puguis deixar plantat”

5. Jeff Immelt, president de General Electric

Disappointed with today’s decision on the Paris Agreement. Climate change is real. Industry must now lead and not depend on government. — Jeff Immelt (@JeffImmelt) 1 de juny de 2017

“Decebut amb la decisió d’avui d’abandonar l’Acord de París. El canvi climàtic existeix i ara la indústria ha de liderar i no dependre del govern”

6. Mindy Finn, emprenedora digital

Paris Treaty exit appears a stunt to troll experts, please denialists, assert dominance. Climate change is real. Even Trump knows that. — Mindy Finn (@mindyfinn) 1 de juny de 2017

“La sortida de l’Acord de París sembla una maniobra per ridiculitzar els experts, tenir satisfets els negacionistes i afirmar el seu poder. Fins i tot Trump sap que el canvi climàtic és real”

7. Merche Negro, periodista

La declaración de Trump abandonando París está dedicada a quien le rió las gracias, creó al personaje y le hizo candidato a la Casa Blanca. — merche negro (@pintiparada) 1 de juny de 2017

8. Bill Peduto, alcalde de Pittsburgh

As the Mayor of Pittsburgh, I can assure you that we will follow the guidelines of the Paris Agreement for our people, our economy & future. https://t.co/3znXGTcd8C — bill peduto (@billpeduto) 1 de juny de 2017

“Com a alcalde de Pittsburgh, puc assegurar que continuaré seguint les directrius de l’Acord de París per la nostra gent, la nostra economia i el nostre futur”

9. Lluís Foix, periodista