"#joemdesfogo": l'actualitat en 9 tuits

1. J. Freixanet, jurista

Resum del #jopreguntotv3: una molt bona idea, format millorable (més àgil), sorpresa per la selecció i les preguntes. El MHP a l'alçada. — jfreixanet (@jfreixanet) 22 de gener de 2017

2. Miriam Diaz, periodista

3. Ramon Aymerich, periodista

Ens diem un país modern, però vivim rodejats d'escopetes i de gent que ens posa en perill a tots per passar-se l'avorriment. Deixeu de caçar — Ramon Aymerich (@raymerichp) 21 de gener de 2017

4. Sergi Cristóbal Jané, politòleg

Voleu dir que el problema era que no tenia llicència d'armes i no el fet de seguir aquest tipus de grups i matar dues persones? pic.twitter.com/Tt6KCkqqxU — Sergi CJ (@SCristobalJane) 22 de gener de 2017

5. Donald J. Trump, president dels EUA

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de gener de 2017

“Vaig veure les protestes d’ahir, però em fa l’efecte que acabem de fer eleccions! Per què no va votar, aquesta gent? Els famosos fan mal a la causa”

6. Ana María Ioanas, periodista

7. Bernie Sanders, excandidat demòcrata a la presidència dels Estats Units

President Trump, you made a big mistake. By trying to divide us up by race, religion, gender and nationality you actually brought us closer. pic.twitter.com/U7deCCTFx9 — Bernie Sanders (@SenSanders) 21 de gener de 2017

“President Trump, has comès un gran error. En intentar dividir-nos per raça, religió, gènere i nacionalitat, en realitat ens has unit”

8. Joan-Lluís Lluís, escriptor

Els que predeien les victòries del no al Brèxit i de Clinton ho tenen clar: mai Marine Le Pen no serà presidenta de la República francesa. — Joan-Lluís Lluís (@Joanlluislluis) 22 de gener de 2017

9. Ramón Lobo, escriptor i bloguer