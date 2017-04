L'SMS del ministre: l'actualitat en 9 tuits

1. Pedro Honrubia, membre de l’equip d’Argumentari de Podem

2. Victor Martín Molina, periodista

Me parece una vergüenza que el ministro Catalá mandara un SMS de apoyo a Ignacio González. Mandar un SMS en 2017 es lo que nos faltaba ya

3. Eduard Cabús, bloguer

El TSJC no s'ha atrevit a fer mig ridícul deixant sense encausar @NUET i fa el ridícul sencer encausant-los tots. https://t.co/fmaeMZ6y6T

4. Carme Forcadell, presidenta del Parlament

A la mesa hem treballat sempre per afavorir el debat i no coartar-lo, perquè la paraula ha de ser lliure al Parlament. Així continuarem! pic.twitter.com/PiItBs5tS5

5. Inés Arrimadas, cap de l’oposició al Parlament (Cs)

Los funcionarios catalanes tienen que cobrar cuando toca y no recibir presiones políticas para cometer ilegalidades https://t.co/i3aSrLxJSD

6. Montse Forga, advocada

7. Ester Capella Farré, diputada al Congrés (ERC)

com estimen a Catalunya : La inversió de l'Estat caurà aquest any al nivell més baix des del 2000 https://t.co/B3vdsmqYAW via @ARAeconomia