"El futur ha arribat": l'actualitat en 10 tuits

1. Isaac Dunham, tuitaire

Businessess all over the world are being crippled by a ransomware wave today. Cybersecurity is too often neglected and overlooked. — Isaac Dunham (@_IsaacMD) 12 de maig de 2017

“Avui empreses de tot el món han estat paralitzades per una onada de ransomware. La ciberseguretat és massa sovint negligida i ignorada”

2. Joe Parkinson, corresponsal del ‘Wall Street Journal’

In case you needed something else to tell you the dystopian future has arrived. https://t.co/a3orUr9t6M — Joe Parkinson (@JoeWSJ) 12 de maig de 2017

“En cas que necessiteu que us ho digui algú altre, el futur distòpic ha arribat”

3. Jaime Sandoval, expert en criptomoneda

Criminalizar a Bitcoin y las criptomonedas por este tipo de hechos, es igual de descabellado como hacerlo con el dólar o el euro #ransomware — Jaime Sandoval (@SrPoliloco) 12 de maig de 2017

4. Diego Buendia, enginyer i programador

@Bruto_Mecanico Lo malo es que nadie garantiza que el #ransonware se desactive completamente, y no vuelva a pedirte dinero al cabo de un tiempo. — Diego Buendia (@dbuendiab) 12 de maig de 2017

5. JD Bowyer, tuitaire

I can understand the possible gains from hacking banks etc, but what could one possibly gain by hacking the NHS? #nhscyberattack — JD Bowyer AVFC (@JDBowyer57) 12 de maig de 2017

“Puc entendre els possibles guanys de 'hackejar' bancs, etc. Però què en treuen de 'hackejar' l’NHS [National Health Service]? #nhscyberattack”

6. Cristina Pardo, periodista

Unos hackers han atacado Telefónica y ahora te atienden a la primera. — Cristina Pardo (@cristina_pardo) 12 de maig de 2017

7. Gerardo Tecé, escriptor

(Ojalá Telefónica intentando contactar con los hackers)



Si quiere que cese el ataque, pulse 3, introduzca su número y haga el pino puente — gerardo tecé (@gerardotc) 12 de maig de 2017

8. Dimitra Gkatzia, professora de computació

I got quite a few enquiries from my Computing students who want to switch to Cyber Security... Inspired by today's news? #Ransomware — Dimitra Gkatzia (@gkatzia) 12 de maig de 2017

“Tinc algunes peticions dels meus alumnes de computació que volen passar-se a ciberseguretat... Inspirats per les notícies d’avui? #Ransomware”

9. Melcior Comes, escriptor

