"Amnèsia generalitzada": l'actualitat en 10 tuits

1. Enric Llauger, graduat social i militant del PDECat

Sembla que avui en el @Congreso_Es hi ha una amnèsia generalitzada en els compareixents en la Comissió d'investigació s/ #operacióCatalunya — Enric Llauger (@enricllauger) 5 d’abril de 2017

2. Miguel Martínez, psicòleg

Fernandez Diaz dice q si no hubieran salido las conversaciones hoy no estaría en la Comisión de Investigación. Sí, y Nixon seguiría de presi — Miguel Martínez (@Tito_Soy) 5 d’abril de 2017

3. Miquel Argelich, tuitaire

Lo De Alfonso no tirará de la manta porque la manta es él, eh! #operacioCatalunya — Miquel Argelich (@MiquelArgelich) 5 d’abril de 2017

4. Ferran Civit, diputat al Parlament (JxSí)

L'Estat espanyol a Catalunya en lloc d'executar inversions en infraestructures només executa sentències judicials. — Ferran Civit i Martí (@CivitiMarti) 5 d’abril de 2017

5. Gina Driéguez, historiadora de l’art

El 50% de tot el pressupost de cultura del govern d'Espanya van destinats al Prado i al Reina Sofia. Qui en gaudeix? És una vergonya. — Gina Driéguez (@ginadrieguez) 5 d’abril de 2017

6. Guy Verhofstadt, president del grup liberal europeu

I am 100% sure that - one day - there will be a young leader who will try again to lead Britain back into the European family. #EPlenary — Guy Verhofstadt (@GuyVerhofstadt) 5 d’abril de 2017

“Estic cent per cent segur que algun dia hi haurà un líder jove que intentarà liderar la tornada de la Gran Bretanya a la família europea”

7. Chris Paton, historiador

@GuyVerhofstadt There's a young leader from Scotland already doing just that. We never voted to leave. — Chris Paton (@ChrisMPaton) 5 d’abril de 2017

“@GuyVerhofstadt A Escòcia ja hi ha una líder jove que està fent precisament això. Nosaltres mai vam votar marxar”

8. Griselda Pastor, corresponsal de la SER a Brussel·les

Ue#Brexit Gibraltar 1er ejemplo de los riesgos del Brexit.El #PE abre la vía dura y sin ni 1 concesión a los británicos.Victoria española? — griselda pastor (@grispastor) 5 d’abril de 2017

9. Aisyah Shakirah, advocada i bloguera

Families are dying as a result of gas attack, Assad's bombing, a profoundly despicable government & all we can offer is global silence — Aisyah Shakirah (@aisyahshakirah) 5 d’abril de 2017

“Famílies senceres estan morint com a resultat d’un atac amb gas, dels bombardejos d’Assad i d’un govern profundament menyspreable, i nosaltres l’únic que podem oferir és un silenci global”

10. Ian Bremmer, president d’Eurasia Group

It will take effort for Trump to handle Syria and North Korea more ineffectively than Obama.



But I think he's up for it. — ian bremmer (@ianbremmer) 5 d’abril de 2017

“Trump s’haurà d’esforçar molt per gestionar els conflictes de Síria i Corea del Nord pitjor que Obama. Però crec que va pel bon camí”