De vaga... i sense aglomeracions: l'actualitat en 9 tuits

1. Isidor Marí, sociolingüista

La història d'AENA i el Prat és la d'Espanya i Catalunya: exprimir-ne els guanys i privatitzar-los i no fer-hi les inversions indispensables

2. Mar Calpena, periodista

Si la Guàrdia Civil és prou bona per fer el servei, i el servei és tan crític pel país, per què s'està subcontractant per quatre rals?