Urdangarin, "tranquil": l'actualitat en 9 tuits

1. Joan Canadell, empresari, cofundador del Cercle Català de Negocis

2. Cristina Pardo, periodista

3. Luisa María, magistrada

4. Rosa María Artal, periodista

5. Ska Keller, eurodiputada alemanya (Els Verds)

"He signat a el pactepelreferendum.cat en suport d’un diàleg polític per a un referèndum sobre el futur polític de Catalunya"

Signed https://t.co/NaOTNIdgE4 in support of political dialgue for referendum on political future of #Catalonia . #pactepelreferendum

6. Xavier Valls, periodista

7. Cris Juanico, cantautor

8. Jorge Ramos, periodista

"A qui hem de creure? Trump diu que les deportacions seran 'operacions militars'. Però el general Kelly diu que no hi haurà 'cap ús de la força militar'"

Who should we believe? Trump says deportations will be "military operations".But General Kelly says there will be "no use of military force"